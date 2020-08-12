Как не сойти с ума в одиночном отпуске 

Мы попытались выяснить, какие вещи вам точно помешают расслабиться и в чем нельзя себя ограничивать

Многие из нас время от времени подумывают о тихой поездке без шумной компании друзей, у каждого из которых свои планы на отпуск и не всегда они пересекаются с вашими планами. Но в одиночной поездке есть свои особенности, игнорирование которых может превратить долгожданный отдых в скучные пару недель, которые пролетят незаметно и не подарят никакого расслабления.

Ничего лишнего

Конечно, если ваш перелет окажется слишком долгим, без музыки и фильмов не обойтись, но как только вы прилетите, спрячьте планшет на дно чемодана до вылета домой. Многие путешественники-одиночки признаются, что примерно 40% времени проводят в номере, читая очередную книгу или заканчивая просмотр сериала. Вместо этого, чтобы наслаждаться местными локациями, вы будете тратить драгоценное время на то, чем могли бы заняться дома. Не делайте так.

Продумайте план путешествия самостоятельно

Конечно, тур «под ключ» привлекает отсутствием необходимости заниматься продумыванием маршрутов и вариантов развлечений. Но главным минусом готового тура является шаблонность. Наверняка у вас есть свои интересы или места, которые вам бы очень хотелось посетить, так зачем расстраиваться и мириться с мыслью о том, что турагентство не учитывает ваших желаний, возьмитесь за разработку поездки сами.

Не скрывайте эмоции

Жизнь в большом городе накладывает свои ограничения, в том числе и эмоциональные. Городской ритм требует подчинения временным рамкам и сдерживанию эмоций в тот момент, когда хочется «взорваться». В отпуске вы можете себя буквально «отпустить»: есть желание познакомиться с приятным парнем за барной стойкой? Почему нет! Увидели аттракцион, на котором всегда боялись прокатиться ваши друзья? Вперед, сейчас вы делаете то, что хотите!

Практикуйте язык

Выучить язык можно, конечно же, и дома, но где вы получите такую прекрасную практику, как не в стране, где для большинства он родной? Не бойтесь заводить разговоры с продавцами, сотрудниками отелей, локальными турагентами и просто с местными жителями. Такой набор лексических единиц вы едва ли получите на курсах в своем городе. Пользуйтесь моментом!