Многие туристы решили не отказываться от отдыха зарубежом, поэтому вопрос об экономии денег стоит остро. "Рамблер" постарался выяснить, существуют ли какие-то способы сократить бюджет на перелет.

Определенное время

Покупку билетов можно планировать либо заранее, ожидая, когда откроются продажи, либо по "горячим" ценам. Когда самолет заполняется на 95%, то авиакомпании открывают продажу самых дешевых билетов, но с большой семьей такой способ покупки удобным не назовешь.

Считается, что в среду продаются самые дорогие билеты. Поэтому смотреть цены на билеты лучше в начале недели, так как многие летят отдыхать на выходные, цены растут.

Разные аэропорты

Исследуйте билеты до разных аэропортов. Чем аэропорт больше, тем дороже обойдется ваш билет. Поэтому по возможности следует сравнивать цены на перелеты. Вдобавок эффективным способом сохранить бюджет может стать перелет туда-обратно двумя разными авиакомпаниями.

Пересадки

Иногда добраться до главной цели своего путешествия выгоднее, посетив еще несколько городов или стран. Собирая сложносочиненный маршрут, вы можете наполнить свой отпуск большим количеством впечатлений и сэкономить деньги.

Кэшбек

Возврат определенного процента от покупки авиабилетов можно получить, используя определенные банковские карты (уточняйте у своего банка) или специальные сайты. Так что перед покупкой обязательно проведите поиск информации на тему скидок, бонусов или акций возврата средств.

Плюс ко всему, оплачивайте покупку той валютой, в которой указана стоимость билета. Так как если валюты не соотносятся, банк будет брать дополнительную комиссию за конвертацию.