Раскрыт способ избежать изъятия вещей в аэропорту 

Авиапассажирам рассказали о способах избежать изъятия вещей из ручной клади при предполетном досмотре в аэропорту. Соответствующие методы раскрыли на Reddit, на дискуссию обратили внимание в Daily Express.

Как правило, большинство случаев конфискации предметов обусловлены требованиями безопасности, в частности, по провозу жидкостей на борту. В связи с этим туристам рекомендуется соблюдать нормы и при необходимости их обходить.

Так, например, чтобы провезти не 100 разрешенных миллилитров одного и того же вещества, а больше, в том числе целую емкость, ее следует разлить по нескольким контейнерам, которые будут соответствовать лимиту. После этого, согласно инструкции, бутылки или банки следует поместить в прозрачную герметичную упаковку.

Еще один участник треда посоветовал покупать необходимые товары уже после досмотра, в магазинах воздушной гавани.

«Таким образом вы можете купить столько, сколько захотите, и вам не придется ждать, пока служба безопасности проверит вашу сумку», — пояснил он.

Кроме того, отмечается, что путешественники при необходимости могут приобретать нужные им туалетные принадлежности уже по прибытии в пункт назначения.