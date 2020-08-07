Раскрыт трюк богачей с пересечением закрытых границ

Оказывается, для состоятельных людей закрытых границ не существует. Как сообщает издание CNN, наличие «золотой визы» открывает перед туристом все двери.

Под «золотой визой» подразумевают получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ (постоянное место жительства) за вклад в развитие экономики страны. Эти документы позволяют находиться на территории страны и работать легально. Гражданин может купить квартиру в стране или основать там бизнес, а позже получить заветную визу. С учетом вспышки COVID-19 многие обеспеченные люди задумались о переезде, учитывая уровень жизни и развитие медицины.

«Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им "план Б"», — отметил глава консультационной фирмы по вопросам глобального гражданства Henley & Partners Доминик Волек.

В список потенциальных стран для переезда чаще всего попадают Черногория, Кипр и Мальта — из-за свободы передвижения, хорошего уровня жизни и приятного климата. Также популярностью пользуются Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и США.

Правда, иммиграцию через инвестиции смогут позволить себе граждане с очень высоким уровнем дохода. К примеру, программа в Австралии обойдется примерно в 1-3,5 миллиона долларов, а в Новой Зеландии — 1,9-6,5 миллиона долларов.