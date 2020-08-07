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Стало известно, как пересечь закрытые границы во время карантина 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Раскрыт трюк богачей с пересечением закрытых границ
Фото: depositphotos
Оказывается, для состоятельных людей закрытых границ не существует. Как сообщает издание CNN, наличие «золотой визы» открывает перед туристом все двери.
Под «золотой визой» подразумевают получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ (постоянное место жительства) за вклад в развитие экономики страны. Эти документы позволяют находиться на территории страны и работать легально. Гражданин может купить квартиру в стране или основать там бизнес, а позже получить заветную визу. С учетом вспышки COVID-19 многие обеспеченные люди задумались о переезде, учитывая уровень жизни и развитие медицины.

«Люди действительно хотят иметь альтернативное гражданство как некий страховой полис, который дает им "план Б"», — отметил глава консультационной фирмы по вопросам глобального гражданства Henley & Partners Доминик Волек.

В список потенциальных стран для переезда чаще всего попадают Черногория, Кипр и Мальта — из-за свободы передвижения, хорошего уровня жизни и приятного климата. Также популярностью пользуются Австралия, Новая Зеландия, Великобритания и США.
Правда, иммиграцию через инвестиции смогут позволить себе граждане с очень высоким уровнем дохода. К примеру, программа в Австралии обойдется примерно в 1-3,5 миллиона долларов, а в Новой Зеландии — 1,9-6,5 миллиона долларов.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как правильно планировать бюджет.
Видео дня. Самолеты увозят туристов из Тайваня в никуда
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Лайфхаки , Доминик Волек
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