Что делать, если вас унесло в открытое море 

Сезон отпусков в самом разгаре и не собирается заканчиваться. Те, кто соскучились по морю, уже бронируют путевки на осень. Однако вместе с курортным сезоном часто появляются новости о том, как спасатели помогали туристам, которых унесло в открытое море на матрасе или надувном круге. "Рамблер" рассказывает, что нужно делать в первую очередь, если вы оказались в такой ситуации.

Не паникуйте и экономьте энергию

Первое, что нужно сделать, оказавшись в открытом море, успокоиться. Стресс и страх забирает много сил, а для того, чтобы добраться до земли, нужна энергия. Если вы знаете, в каком направлении нужно двигаться, начинайте потихоньку грести к земле. Так вы сможете доплыть без посторонней помощи до прибытия спасателей.

Найдите землю или корабль

Если вы визуально не видите, в каком направлении вам нужно плыть, сориентируйтесь по облакам или солнцу. Над землей со стороны море в непогоду чаще сгущаются облака или тучи. Кроме того, чем ближе вы будете подплывать к берегу, тем чаще вам будут попадаться птицы и мусор в воде. Еще одним выходом из положения могут стать лодки или корабли. Важно помнить, что в открытом море нужно экономить силы, поэтому не пытайтесь догнать судно. Попробуйте привлечь его внимание.

Если нет ничего плавучего

Бывает так, что человека уносит в открытое море на матрасе или круге, но в панике он может упасть в воду и потерять плавательное средство. Кроме того, некоторые надувные приспособления могут лопнуть или сдаться. Если вы оказались в такой ситуации, попытайтесь найти что-то, что поможет вам удержаться на воде. Это тоже сэкономит силы и энергию.

Защитите себя от солнца

В открытом море опасна не только вода, но и солнце. Можно с легкостью получить солнечный ожог и удар. Поэтому, если у вас есть с собой покрывало или парео, повяжите его на голову. Последствия солнечного удара гораздо хуже, чем ожогов.