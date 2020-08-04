Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как защитить чемодан от краж 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Иногда путешественники сталкиваются с неприятной проблемой во время поездок — воровством вещей из багажа. Это может произойти в отеле, поезде, аэропорту, и от этого никто не застрахован. Однако хоть как-то обезопасить себя от краж все-таки можно. "Рамблер" рассказывает, как.

Пленка

Обмотка чемодана пленкой может спасти ваш багаж не только от повреждений, но и от воровства. Как правило, в аэропортах эта услуга стоит неоправданно больших денег. Но можно обмотать чемодан самостоятельно. Такая пленка продается в хозяйственных магазинах. Одного большого рулона вам хватит надолго. Еще можно использовать обычную пищевую пленку. В таком случае стоит купить сразу несколько упаковок. Главное — прикрепить к чемодану бирку или сделать пометку маркером, чтобы распознать его потом при выдаче багажа.

Замок

Замок — незаменимая вещь на чемодане, которая, если не отпугнет, то уж точно создаст трудности злоумышленникам. Если он сломан, или вы забыли пароль, как это обычно бывает, можно приобрести отдельный замок на молнию или специальные багажные ремни. Они недорогие (около 350 рублей), и на них тоже можно установить код. В добавок, такие ремни спасут ваш чемодан от порванных молний, если вы решите привезти из отпуска что-нибудь лишнее.

Чехол

Marengotextile
Еще один полезный аксессуар для чемодана — чехол. Он не станет 100 процентной гарантией защиты от кражи, но быстро ограбить ваш багаж у точно не получится. Чехол придется либо снимать, либо вскрывать, а это долго. Грузчики в аэропорту вряд ли будут этим заниматься. Кроме того, яркий чехол поможет вам быстрее найти багаж на ленте.
Комментарии
Лайфхаки , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа главная ошибка туристов при обмене валюты
Названа главная ошибка туристов при обмене валюты
Журналистка рассказала об обстановке в Абхазии
Журналистка рассказала об обстановке в Абхазии
Россиянам разъяснили правила карантина в Турции
Россиянам разъяснили правила карантина в Турции
Видео
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
00:35
Россиянам разъяснили новые правила въезда в Турцию
Новости путешествий
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
01:54
Беспредел в Сочи: туристов требуют заплатить за тень
Новости путешествий
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
02:15
Россияне рассказали об отдыхе в Танзании
Новости путешествий
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
03:55
Какие препятствия ждут туристов в аэропортах Турции
Новости путешествий
В Абхазию можно поехать по «единому»
04:12
В Абхазию можно поехать по «единому»
Новости путешествий
Абхазия испугалась заразных россиян
00:33
Абхазия испугалась заразных россиян
Новости путешествий
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
00:39
Казак с нагайкой напал на туристов в Крыму
Новости путешествий
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
03:06
Что стало с ценами на авиабилеты после открытия границ
Новости путешествий
Найдено место, где небо сливается с землей
00:11
Найдено место, где небо сливается с землей
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение