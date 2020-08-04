Как защитить чемодан от краж 

Иногда путешественники сталкиваются с неприятной проблемой во время поездок — воровством вещей из багажа. Это может произойти в отеле, поезде, аэропорту, и от этого никто не застрахован. Однако хоть как-то обезопасить себя от краж все-таки можно. "Рамблер" рассказывает, как.

Пленка

Обмотка чемодана пленкой может спасти ваш багаж не только от повреждений, но и от воровства. Как правило, в аэропортах эта услуга стоит неоправданно больших денег. Но можно обмотать чемодан самостоятельно. Такая пленка продается в хозяйственных магазинах. Одного большого рулона вам хватит надолго. Еще можно использовать обычную пищевую пленку. В таком случае стоит купить сразу несколько упаковок. Главное — прикрепить к чемодану бирку или сделать пометку маркером, чтобы распознать его потом при выдаче багажа.

Замок

Замок — незаменимая вещь на чемодане, которая, если не отпугнет, то уж точно создаст трудности злоумышленникам. Если он сломан, или вы забыли пароль, как это обычно бывает, можно приобрести отдельный замок на молнию или специальные багажные ремни. Они недорогие (около 350 рублей), и на них тоже можно установить код. В добавок, такие ремни спасут ваш чемодан от порванных молний, если вы решите привезти из отпуска что-нибудь лишнее.

Чехол

Marengotextile

Еще один полезный аксессуар для чемодана — чехол. Он не станет 100 процентной гарантией защиты от кражи, но быстро ограбить ваш багаж у точно не получится. Чехол придется либо снимать, либо вскрывать, а это долго. Грузчики в аэропорту вряд ли будут этим заниматься. Кроме того, яркий чехол поможет вам быстрее найти багаж на ленте.