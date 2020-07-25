Как избежать ошибок при аренде жилья в отпуске

Планируя отпуск, мы чаще бронируем проживание в гостинице с полным набором услуг, нежели занимаемся поиском и арендой квартиры или дома в частном секторе. Это и понятно: бесплатный завтрак, уборка номеров, услуги консьержей.

Но мир меняется стремительно, финансовые вопросы как-то сами собой выходят на первый план. И вот уже вместо сетевого отеля, где у нас открыт бонусный счет, приходится задумываться о более бюджетных вариантах размещения на отдыхе.

Разберем несколько распространенных ошибок, которые способны испортить любой отпуск.

Не забудьте свои туалетные принадлежности

Можно забронировать дом и за сто, и за тысячу долларов, но практика показывает, что редко в аренду входит предоставление гостям туалетных принадлежностей и бумажные изделий. Конечно, в ванной комнате вполне может оказаться шампунь или мыло, это часто это одноразовый набор или то, что оставил предыдущий арендатор. Хотя есть исключения из каждого правила, не забудьте взять с собой мыло и шампунь. А еще вам, вероятно, понадобятся бумажные полотенца и туалетная бумага.

Всегда заранее спрашивайте хозяина о необходимых удобствах, но никогда не помешает упаковать их в чемодан. На всякий случай.

Узнайте больше о местных правилах

Краткосрочная аренда жилья для отдыха во всем мире осуществляется по-разному. В Хорватии и на Кубе хозяева, скорее всего, попросят предоставить копию вашего паспорта. Если вы этого не ожидаете, то потеряете много нервов. Ведь по всем правилам отдавать свои персональные данные в чужие руки небезопасно.

А где-нибудь в Словении путешественники должны быть готовы заплатить туристический налог наличными по прибытии, то есть вам нужно заранее положить в карман несколько евро — крупные купюры вам вряд ли помогут.

В общем, даже первые минуты отпуска могут быть весьма напряженными, если как следует не подготовиться.

Позаботьтесь о страховке

В отличие от большинства отелей, которые позволяют отменить бронирование за день или два до заезда, правила отмены аренды жилья, увы, не настолько лояльные.

Наиболее гибкая политика отмены бронирования Airbnb позволяет путешественникам отменить бронирование до 14 дней до регистрации заезда. Marriott Homes and Villas разрешает аннулировать аренду за 10 дней, но за дополнительную плату в размере 75 долларов.

Вот, пожалуй, и все.

В подавляющем же большинстве случаев отмена аренды дома сопровождается штрафом, если сделана менее, чем за 30 дней до даты вашего прибытия. Согласитесь, это довольно рискованно, особенно во время нестабильности, связанной с пандемией, поскольку вы можете иметь дело с болезнью, карантином, новыми ограничениями на поездки или любыми другими осложнениями.

В общем, помочь может только страховка от таких случаев, ведь сами владельцы недвижимости, как выяснилось, не обязаны быть гибкими.

Переплачивать не обязательно

Если вы арендуете дом или квартиру через сайты агрегаторов, типа Airbnb, вы получаете некоторую дополнительную защиту, но одновременно почти наверняка заплатите дополнительные сборы.

Поэтому не исключайте возможность заключения договора аренды напрямую с владельцем или управляющей компанией — наверняка сможете сэкономить серьезные деньги, просто сделав телефонный звонок.

Делая заказ через платформу аренды жилья, лучше выбирайте ту, которая даст кэшбэк, или сайт своей авиакомпании, в бонусной программе которой вы участвуете. Кроме того, цены и сборы на разных сайтах могут сильно отличаться, так что после того, как вы нашли аренду своей мечты, не спешите бросаться на первое попавшееся предложение.

Аренда жилья для отпуска не всегда может кодироваться как путешествие, поэтому уточните в своем банке, начислит ли он вам за нее бонусы или мили.

Не покупайте лишние продукты

У вас есть арендованный дом со своей кухней, так что вы можете готовить завтраки и ужины самостоятельно. По крайней мере, чтобы сэкономить и избежать ненужных личных взаимодействий в ресторане.

Но будьте реалистичны. Если вы точно знаете, что не устоите перед соблазном поесть вне дома, не приносите тонны скоропортящихся продуктов для жаркого, запеканки и торта «Наполеон». Выбирайте ингредиенты, которые не испортятся — их в крайнем случае можно забрать домой.

Кондиционер в номере — это важно

Многие путешественники признаются, что обнаружили отсутствие кондиционера уже после того, как вошли в номер. Теоретически это может произойти где угодно, не только на севере Европы зимой.

Уточняйте заранее у хозяев, они вряд ли обманут в этом вопросе.

Не забудьте про постельное белье

Большинство дорогих домов сдаются в аренду с постельным бельем, но и это не всегда так — особенно сейчас, во время пандемии.

А если остановиться на более бюджетном варианте, он, возможно, никогда и не включал простыни с одеялами. Всегда внимательно читайте подробное описание мелким шрифтом, разговаривайте непосредственно с владельцем или управляющей компанией.

Ну и маленький секрет: даже если в доме есть постельное белье, очень возможно, что между гостями стираются только простыни.

Убедитесь, что у вас есть точный адрес

Обычно в объявлении об аренде жилья не указывается точный адрес. Часто это адрес места встречи, чтобы получить ключ.

Если вам важно, чтобы жилье было прямо на пляже или рядом с железнодорожным вокзалом, уточните фактический адрес, прежде чем принимать на себя какие-либо обязательства. Плюс-минус километр в любом направлении может иметь огромное значение, чтобы дойти до пляжа или остановки общественного транспорта.

Не откладывайте бронирование на последний момент

На каждом курорте имеется не одна сотня номеров в отелях, но частные дома в аренду — это совсем другая история.

Их количество всегда ограничено, особенно если вы ищете вариант «под себя», с конкретными параметрами, и у вас четко расписанный бюджет. Не рассчитывайте, что Вам повезет в последнюю минуту.

Скорее всего вы обнаружите, что в этом районе почти ничего доступного не осталось, если, конечно, кто-нибудь не откажется.

Найдите тот вариант, который можно отменить без проблем и бронируйте прямо сейчас.

Времени для отдыха всегда меньше, чем кажется

Допустим, вы сняли дом с четверга по воскресенье, то есть на четыре дня и три ночи уик-энда. Выглядит супер, хватит на все: и расслабиться, и погулять по городу. Но давайте посчитаем.

Регистрация и заезд начинается, как правило, в 16.00, а время выезда — 10 часов утра. То есть, у вас остается только два полных дня.

Кроме того, помните, что даже если уборка входит в стоимость, вы все равно должны прибраться в день отъезда. Таким образом, вам предстоит не только упаковать вещи, но и разобрать кровати, вынести мусор, вычистить холодильник и вымыть посуду.

Не верьте рекламным фотографиям

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать или прочитать. Но! То что нам показывают фото, особенно, постановочные, может ввести в заблуждение. Поэтому, выбирая между удивительными фотографиями и тревожными отзывами предыдущих гостей, доверяйте последним.

Возможно, дом подвергся реконструкции или ремонту с тех пор, как были опубликованы негативные отзывы, но выясните это наверняка, прежде чем мечтать, что вы войдете в дом из последнего номера модного журнала об интерьерах.

Нужно иметь план Б

Если обнаружится что-то не то в номере отеля, вам выдадут ключи от другого. В случае с арендой это невозможно.

Если вы арендуете квартиру у профессиональной управляющей компании с несколькими арендаторами в этом районе, вам, конечно, могут предложить переехать. Но в любом случае, тщательно подумайте, что вы будете делать, если что-то пойдет не так в последнюю минуту — скажем, хозяин не оставил ключи, или вы неверно записали код сейфа.

Имейте запасной вариант хотя бы на первую ночь.

Позаботьтесь о парковке

Если в доме могут разместиться 20 человек, далеко не факт, что в нем есть парковка для двух десятков гостей. Скорее всего, нет.

Если вы выбрали не дом в чистом поле, изучите ситуацию с парковкой заранее. А зимой, кстати, уточните, расчищены ли подъездные пути. TURIZM.RU