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Пандемия нарушила планы многих, и я не стала исключением. Еще в апреле я надеялась вырваться из Финляндии , где живу уже несколько лет, к своей семье в Россию , но сделать это получилось только сейчас. Я пересекла границу на фуре с дальнобойщиком.

Без приключений не обошлось. Перебрав множество вариантов, как пересечь российско-финляндскую границу, я решилась на автостоп. Но поймать фуру, водитель которой возьмет тебя с собой, оказалось не так просто. Около трех часов я простояла на трассе с двумя чемоданами буквально в ожидании чуда. И оно случилось! Один из водителей согласился перевезти меня через границу, я забралась в фуру, и мы поехали.

Было страшно, что на финской границе меня отправят домой, - финны очень придираются к документам. Но, к счастью, все обошлось. Таможенники все проверили, задали десяток вопросов: куда я еду, зачем, когда вернусь обратно, кто у меня в России. Не забыли также спросить и про вид на жительство.

На русской границе нас встретила сотрудница Роспотребнадзора . Она попросила заполнить заявление и согласиться на двухнедельную изоляцию. Через полчаса мы уже оказались в России.

Перед тем, как я решилась на эту авантюру, меня пытались отговорить все, кому не лень. Кто-то рассказывал страшные байки про дальнобойщиков, кто-то уверял, что я лишь впустую потрачу время и в Россию меня не пустят. Я рада, что не послушала никого и смогла оказаться вновь со своей семьей. Но вот обратно я бы предпочла улететь на самолете.