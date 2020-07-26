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Как найти скрытую камеру в съемном жилье 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как найти скрытую камеру в съемном жилье
Фото: depositphotos.com
Многие путешественники предпочитают во время поездок останавливаться не в отелях, а сдаваемых посуточно частных апартаментах. Однако краткосрочная аренда жилья — это не только удобства, но и риски. Иногда в съемных квартирах туристов поджидают неприятные сюрпризы, о которых они могут даже не догадываться. Например, скрытые камеры.
Как выяснил "Рамблер", с такой проблемой сталкивается большое количество путешественников. Так как сдача жилья происходит через онлайн-платформы, обеспечить его полную безопасность невозможно. Поэтому стоит проявить самостоятельность в этом вопросе и быть более бдительными, если мысль о тайной съемке вызывает у вас паранойю. Как же найти скрытую камеру?
Первое, на что стоит обратить внимание, — устройства, подключенные к Wi-Fi. Есть специальные мобильные приложения, которые позволяют их определить. Например, Network Scanner. Если к роутеру подключена камера, в списке устройств будет числиться camera или cam.
Еще один способ — выключить свет и пройтись по комнатам с фонариком. Так будет легче заметить камеру. Кроме того, она может быть встроена в различные предметы декора: часы, лампы, фигурки, зеркала и другие. Внимательно осмотрите все, что вызывает у вас подозрение.
Если вы все-таки обнаружили скрытую камеру, необходимо сфотографировать ее и сообщить о проблеме сервису бронирования и человеку, который сдает апартаменты. Вам должны вернуть деньги, а хоста заблокировать на платформе для аренды жилья.
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