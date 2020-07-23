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Как понять, что в водоеме нельзя купаться 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Как понять, что в водоеме нельзя купаться
Фото: depositphotos.com
Не во всех водоемах безопасно плавать. Несмотря на знак "Купаться запрещено", многие отдыхающие все равно лезут в воду. Однако о том, что водоем не предназначен для плавания, может говорить не только предупреждающая табличка. "Рамблер" рассказывает, на что обратить внимание перед тем, как заходить в воду.

Птицы

Там, где обитают водоплавающие птицы, например, утки и гуси, в воде живут паразиты. По словам специалистов, в таких водоемах легко подхватить так называемый зуд купальщиков. Это дерматит, который появляется из-за личинок паразитов, живущих в кровеносной системе этих птиц. Они попадают на кожу человека и провоцируют сильный зуд. Кроме того, появляется сыпь и повышается температура. Еще паразитами заражены пресные водоемы, где обитают чайки.

Цветение

Еще один сигнал, предупреждающий, что в воде нельзя купаться, — цветение. В такой воде размножается огромное количество разнообразных бактерий. В их числе возбудители энтеровирусных инфекций, сальмонеллеза, полиомиелита, дизентерии, лептоспироза, гепатита А.

Коряги

Если из воды торчат непонятные коряги, купаться в водоеме небезопасно. Вы не видите, что находится под водой, поэтому высок риск обо что-нибудь напороться и получить травму. Тем более, нельзя там нырять. Стоит купаться в максимально прозрачных водоемах.

Мусор

При выборе места для купания стоит избегать водоемов рядом с мусорными свалками. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья. В воду могут попасть не только бактерии и паразиты, но и неизвестные химические соединения. Кроме того, есть риск надышаться токсичными испарениями. Еще не стоит плавать в водоемах рядом с фабриками и заводами.
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