Что взять с собой на море с детьми 

Поездка на море позволяет хорошо отдохнуть всей семьей. При этом нужно сделать все, чтобы ничто не смогло омрачить отпуск. Для этого необходимо знать, что следует взять с собой на море — список вещей, особенно если поездка осуществляется с детьми, немаленький.
Документы
Они нужны независимо от выбранного транспорта. Без документов нельзя никуда поехать ник внутри страны, ни тем более в другие государства. С собой обязательно нужно иметь:
- паспорта взрослых членов семьи;
- свидетельства о рождении детей;
- билеты;
- страховые полисы туристов.
Обязательно нужно взять с собой деньги. Предварительно следует обменять их на валюту того государства, в которое планируется поездка. Тогда сразу по прилете можно будет посетить местное кафе или нанять такси. Для поездки внутри страны деньги менять не нужно, но желательно, чтобы были наличные и безналичные средства.
Медикаменты
Список вещей, что нужно взять с собой на море при поездке с детьми на машине или поезде примерно одинаковый. Аптечка в любом случае обязательна. Выбор медикаментов зависит от возраста детей, здоровья. Следует учитывать и местность, где планируется отдых. Желательно включить в аптечку:
- жаропонижающие;
- болеутоляющие;
- средства от укачивания;
- антигистаминные;
- препараты от проблем с ЖКТ;
- противокашлевые;
- противоожоговые;
- репелленты;
- капли для глаз, носа, ушей.
Желательно поместить в дорожную аптечку термометр, вату, пластырь. Еще потребуется бинт, наружные антисептики. После прибытия в другую страну нужно узнать, где располагается ближайшая больница. Еще следует уточнить номера экстренных служб.
Средства первой необходимости
Желательно их поместить в отдельную сумку, которая должна быть всегда при себе. Ее можно взять с собой в машину, самолет или поезд. Внутри сумки располагаются самые важные вещи.
Список вещей и того, что следует взять с собой на море, если ехать с детьми на поезде и самолете одинаковый. Перечень состоит из:
- антибактериальных салфеток;
- детских влажных салфеток;
- сухих салфеток;
- расчески;
- дорожного перекуса;
- детских леденцов;
- раскрасок, книжек, пазлов.
Если планируется поездка с грудным ребенком, то в эту сумку еще кладут подгузники, одноразовую пеленку, сменные вещи, запасную пустышку, бутылочку. Вероятно, для приготовления смеси или кашки потребуется термос с горячей водой. Можно взять кипятильник или подогреватель для бутылочек.
Для путешествия на море обязательно нужна одежда. Чтобы решить, что необходимо взять, следует ознакомиться с климатом той страны, в которую планируется поездка. Даже если запланировано путешествие в тропики, с собой нужно прихватить парочку теплых вещей.
Если же поездка совершается внутри страны в летний период, то для детей необходимо подготовить легкую одежду. Список обязательных вещей состоит из:
- маек и футболок;
- трусиков;
- купальника/плавок;
- пижамы;
- спортивного костюма;
- носок;
- платьев, сарафанов;
- шорт;
- панамок или кепок;
- резиновой обуви;
- босоножек;
- кроссовок;
- очков от солнца.
Из теплых вещей можно взять ветровку, штаны, жилетку. Они пригодятся на случай похолодания. Еще потребуется пляжное покрывало и полотенце.
В чем ехать ребенку на море? Девочкам лучше выбрать леггинсы и майку, а мальчикам — шорты и футболку. Но вечером становится прохладнее, поэтому потребуются кофточки, штаны и носки.
Игрушки
Список вещей с детьми на самолете у всех родителей может отличаться. Если ребенок маленький, важно не забыть игрушки. А покупать их в другой стране будет невыгодно. Что нужно взять с собой на море при путешествии с маленьким ребенком:
- ведерочки, лопаточки, формочки;
- резиновые уточки;
- машинки;
- надувной бассейн;
- круг для плавания;
- надувные нарукавники.
Это лишь элементарные игрушки. При возможности родители берут и другие вещи, особенно если запланирован длительный отдых. Все это нужно для развлечения ребенка. Еще потребуется пляжный зонт, который защитит от яркого солнца.
Косметика
На отдыхе нужны элементарные гигиенические средства. Это касается:
- детского шампуня;
- мыла;
- зубной пасты, щетки;
- увлажняющего крема;
- ватных палочек и дисков;
- ножниц для стрижки ногтей.
Необходимо правильно выбрать солнцезащитный крем: детям требуется максимальный уровень защиты от солнца. При поездке с грудным ребенком нужно взять 2 упаковки подгузников. А детям старшего возраста требуется горшок.
Продукты
В путешествие с годовалым ребенком нужно брать смесь и обычное питание в баночках. Если малышу больше 2 лет, то он может есть со взрослыми.
В дорогу следует взять некоторый запас продуктов, привычных для ребенка. Это сухие детские каши, хлопья кукурузные. Это позволит не допустить аллергии и пищевых расстройств.
Техника
Гаджеты и технические устройства обязательно нужны на отдыхе. Благодаря им получится запечатлеть лучшие моменты путешествия. С собой можно взять несколько вещей. Это касается:
- мобильного телефона;
- зарядного устройства;
- фотоаппарата, видеокамеры;
- планшета;
- карт памяти.
При автомобильной поездке можно прихватить навигатор и сумку-холодильник. Если ребенку меньше года, желательно взять легкую коляску-трость.
Советы по сборам в дорогу
Чтобы путешествие принесло только радость, целесообразно воспользоваться следующим рекомендациями:
Предварительно составить список вещей.
Во время сборов из перечня следует вычеркивать все то, что уже сложено.
Не стоит брать ненужные вещи.
Следует оценить вес и объем багажа, выложить то, без чего можно обойтись.
Сумка первой необходимости должна быть под рукой.
Чтобы ничего не забыть на месте отдыха, необходимо взять тот же перечень вещей с собой. Благодаря им проще собрать чемоданы.
Что не стоит брать
Некоторые вещи не пригодятся в поездке на море. Не стоит брать:
Фен и утюг. Эта техника обычно есть в гостиницах и отелях. Если их нет, то нужно спросить на ресепшне. При аренде квартиры техника предоставляется хозяевами.
Зонт от дождя. При необходимости его можно приобрести на месте. Но в период летнего отдыха дождя может и не быть.
Квадрокоптер. Еще следует узнать о правилах их провоза в самолетах.
Ноутбук. Лучше не брать устройство, поскольку оно больше предназначено для работы, чем для отдыха. Ноутбук в отпуске отлично заменит смартфон или планшет.
Дорогостоящие украшения. Желательно оставить их дома. Дорогие украшения часто воруют, и если их взять с собой, то будут постоянные волнения.
Нарядные платья, обувь на высоком каблуке. Для детей и взрослых на отдых нужно брать простую и удобную одежду. Шикарные наряды — не лучшее решение для такого случая.
Всем родителям нужно знать, что следует взять с собой на море с детьми. Список необходимых вещей обеспечит приятный отдых у воды. При этом перечень у всех может немного отличаться.
Подводя итоги
Планируя отдых с детьми, нужно подготовить все необходимые вещи.
Они нужны не только для поездки в другую страну, но и для путешествия в пределах нашего государства.
Помимо документов, денег, медикаментов, для детей, в зависимости от возраста, нужно взять некоторые игрушки и книжки.
Желательно заранее составить список вещей.
Не стоит брать ничего лишнего.