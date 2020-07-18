Что взять с собой на море с детьми 

Поездка на море позволяет хорошо отдохнуть всей семьей. При этом нужно сделать все, чтобы ничто не смогло омрачить отпуск. Для этого необходимо знать, что следует взять с собой на море — список вещей, особенно если поездка осуществляется с детьми, немаленький.

Документы

паспорта взрослых членов семьи;

свидетельства о рождении детей;

билеты;

страховые полисы туристов. Они нужны независимо от выбранного транспорта. Без документов нельзя никуда поехать ник внутри страны, ни тем более в другие государства. С собой обязательно нужно иметь:

Обязательно нужно взять с собой деньги. Предварительно следует обменять их на валюту того государства, в которое планируется поездка. Тогда сразу по прилете можно будет посетить местное кафе или нанять такси. Для поездки внутри страны деньги менять не нужно, но желательно, чтобы были наличные и безналичные средства.

Медикаменты

жаропонижающие;

болеутоляющие;

средства от укачивания;

антигистаминные;

препараты от проблем с ЖКТ;

противокашлевые;

противоожоговые;

репелленты;

капли для глаз, носа, ушей. Список вещей, что нужно взять с собой на море при поездке с детьми на машине или поезде примерно одинаковый. Аптечка в любом случае обязательна. Выбор медикаментов зависит от возраста детей, здоровья. Следует учитывать и местность, где планируется отдых. Желательно включить в аптечку:

Желательно поместить в дорожную аптечку термометр, вату, пластырь. Еще потребуется бинт, наружные антисептики. После прибытия в другую страну нужно узнать, где располагается ближайшая больница. Еще следует уточнить номера экстренных служб.

Средства первой необходимости

Желательно их поместить в отдельную сумку, которая должна быть всегда при себе. Ее можно взять с собой в машину, самолет или поезд. Внутри сумки располагаются самые важные вещи.

антибактериальных салфеток;

детских влажных салфеток;

сухих салфеток;

расчески;

дорожного перекуса;

детских леденцов;

раскрасок, книжек, пазлов. Список вещей и того, что следует взять с собой на море, если ехать с детьми на поезде и самолете одинаковый. Перечень состоит из:

Если планируется поездка с грудным ребенком, то в эту сумку еще кладут подгузники, одноразовую пеленку, сменные вещи, запасную пустышку, бутылочку. Вероятно, для приготовления смеси или кашки потребуется термос с горячей водой. Можно взять кипятильник или подогреватель для бутылочек.

Для путешествия на море обязательно нужна одежда. Чтобы решить, что необходимо взять, следует ознакомиться с климатом той страны, в которую планируется поездка. Даже если запланировано путешествие в тропики, с собой нужно прихватить парочку теплых вещей.

маек и футболок;

трусиков;

купальника/плавок;

пижамы;

спортивного костюма;

носок;

платьев, сарафанов;

шорт;

панамок или кепок;

резиновой обуви;

босоножек;

кроссовок;

очков от солнца. Если же поездка совершается внутри страны в летний период, то для детей необходимо подготовить легкую одежду. Список обязательных вещей состоит из:

Из теплых вещей можно взять ветровку, штаны, жилетку. Они пригодятся на случай похолодания. Еще потребуется пляжное покрывало и полотенце.

В чем ехать ребенку на море? Девочкам лучше выбрать леггинсы и майку, а мальчикам — шорты и футболку. Но вечером становится прохладнее, поэтому потребуются кофточки, штаны и носки.

Игрушки

ведерочки, лопаточки, формочки;

резиновые уточки;

машинки;

надувной бассейн;

круг для плавания;

надувные нарукавники. Список вещей с детьми на самолете у всех родителей может отличаться. Если ребенок маленький, важно не забыть игрушки. А покупать их в другой стране будет невыгодно. Что нужно взять с собой на море при путешествии с маленьким ребенком:

Это лишь элементарные игрушки. При возможности родители берут и другие вещи, особенно если запланирован длительный отдых. Все это нужно для развлечения ребенка. Еще потребуется пляжный зонт, который защитит от яркого солнца.

Косметика

детского шампуня;

мыла;

зубной пасты, щетки;

увлажняющего крема;

ватных палочек и дисков;

ножниц для стрижки ногтей. На отдыхе нужны элементарные гигиенические средства. Это касается:

Необходимо правильно выбрать солнцезащитный крем: детям требуется максимальный уровень защиты от солнца. При поездке с грудным ребенком нужно взять 2 упаковки подгузников. А детям старшего возраста требуется горшок.

Продукты

В путешествие с годовалым ребенком нужно брать смесь и обычное питание в баночках. Если малышу больше 2 лет, то он может есть со взрослыми.

В дорогу следует взять некоторый запас продуктов, привычных для ребенка. Это сухие детские каши, хлопья кукурузные. Это позволит не допустить аллергии и пищевых расстройств.

Техника

мобильного телефона;

зарядного устройства;

фотоаппарата, видеокамеры;

планшета;

карт памяти. Гаджеты и технические устройства обязательно нужны на отдыхе. Благодаря им получится запечатлеть лучшие моменты путешествия. С собой можно взять несколько вещей. Это касается:

При автомобильной поездке можно прихватить навигатор и сумку-холодильник. Если ребенку меньше года, желательно взять легкую коляску-трость.

Советы по сборам в дорогу

Чтобы путешествие принесло только радость, целесообразно воспользоваться следующим рекомендациями:

Предварительно составить список вещей.

Во время сборов из перечня следует вычеркивать все то, что уже сложено.

Не стоит брать ненужные вещи.

Следует оценить вес и объем багажа, выложить то, без чего можно обойтись.

Сумка первой необходимости должна быть под рукой.

Чтобы ничего не забыть на месте отдыха, необходимо взять тот же перечень вещей с собой. Благодаря им проще собрать чемоданы.

Что не стоит брать

Некоторые вещи не пригодятся в поездке на море. Не стоит брать:

Фен и утюг. Эта техника обычно есть в гостиницах и отелях. Если их нет, то нужно спросить на ресепшне. При аренде квартиры техника предоставляется хозяевами.

Зонт от дождя. При необходимости его можно приобрести на месте. Но в период летнего отдыха дождя может и не быть.

Квадрокоптер. Еще следует узнать о правилах их провоза в самолетах.

Ноутбук. Лучше не брать устройство, поскольку оно больше предназначено для работы, чем для отдыха. Ноутбук в отпуске отлично заменит смартфон или планшет.

Дорогостоящие украшения. Желательно оставить их дома. Дорогие украшения часто воруют, и если их взять с собой, то будут постоянные волнения.

Нарядные платья, обувь на высоком каблуке. Для детей и взрослых на отдых нужно брать простую и удобную одежду. Шикарные наряды — не лучшее решение для такого случая.

Всем родителям нужно знать, что следует взять с собой на море с детьми. Список необходимых вещей обеспечит приятный отдых у воды. При этом перечень у всех может немного отличаться.

Подводя итоги

Планируя отдых с детьми, нужно подготовить все необходимые вещи.

Они нужны не только для поездки в другую страну, но и для путешествия в пределах нашего государства.

Помимо документов, денег, медикаментов, для детей, в зависимости от возраста, нужно взять некоторые игрушки и книжки.

Желательно заранее составить список вещей.

Не стоит брать ничего лишнего.