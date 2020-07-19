Правда ли маски в самолете защищают от COVID-19

С началом пандемии коронавируса жизнь людей по всему миру изменилась до неузнаваемости. Изменились также и правила путешествий: теперь на борту самолета следует находиться в маске. Но спасает ли маска на самом деле от коронавируса на авиалайнере? Выяснял "Рамблер".

Во избежание заражения вирусологи и эпидемиологи по сей день советуют отказываться от перелетов. Дело в том, что с недавнего времени авиаперевозчикам разрешили не соблюдать социальную дистанцию в самолетах.

Кроме того, все пассажиры не смогут находиться в маске на протяжении всего полета. Как минимум, им придется снять средства индивидуальной защиты во время приема пищи. А это значит, что риск распространения COVID-19 повышается.

Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что маска в полете необходима. Именно она препятствует передаче вируса от одного человека другому, — только за счет этого можно остановить пандемию.

Вместе с тем существует ряд правил, которым необходимо следовать во время использования маски. Во-первых, надевать ее следует дома, предварительно помыв руки. Во-вторых, одноразовые маски необходимо менять каждые 2-3 часа, — в противном случае они превратятся в источник бактерий.

И наконец, использованную маску нужно правильно утилизовать для того, чтобы бактерии, скопившиеся на ней, не навредили другим людям.