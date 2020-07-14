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Названы способы заработать на путешествиях 

Елизавета Назарова 9 часов назад
Названы способы заработать на путешествиях
Фото: depositphotos.com
Специалист из сферы туризма рассказал, что нужно, чтобы зарабатывать на путешествиях. Об этом сообщает South China Morning Post.
Эксперт Стив Томас уверен, что сейчас — самое лучшее время завести блог про путешествия. Он отметил, что из-за пандемии в сфере туризма есть неопределенность, но поездки внутри стран разрешены.
"В некоторых странах внутренние перевозки уже набирают оборот, и, скорее всего, люди потянутся к региональным поездкам. Учитывая, что у многих сейчас огромное количество свободного времени и отличный интернет дома, из этого можно извлечь выгоду"
По мненю Томаса, сначала надо обрисовать свои цели и найти нишу. Он посоветовал начинающим блогерам определить, про что они больше всего хотят рассказать.
"Такие темы, как местная уличная еда, региональные походы и маршруты, культура местных жителей могут быть монетизированы за счет прямого взаимодействия"
Эксперт рассказал, что посты нужно делать регулярно, а также рекламировать их в других социальных сетях. Кроме тог, нужно избегать шокирующих заголовков и отдавать предпочтение качественному наполнению блога.
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