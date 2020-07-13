Раскрыты секреты хорошего сна на борту самолета 

В сети раскрыли секреты хорошего сна на борту самолета во время авиапутешествия. Соответствующие рекомендации дали в Daily Express.

В первую очередь, считают авторы материала, пассажирам следует ответственно подойти к выбору места в салоне и во избежание лишних шумов приобрести билет вдали от кабины пилотов или туалетов в хвостовой части лайнера.

Кроме того, туристам необходимо заранее позаботиться об удобной одежде и убедиться, что все вещи, которые могут пригодиться в процессе перелета, находятся в ручной клади — к примеру, подушка и маска для сна, беруши для ушей или шумоподавляющие наушники, а также плед.

Наконец, путешественникам, которым предстоит долгий полет, не рекомендуется переедать перед сном и употреблять в пищу острые продукты и спиртные напитки. «Алкоголь может помешать качественному сну и сильно обезводить организм, как и кофеин. Вместо этого пейте воду или успокаивающий травяной чай», — указано в тексте.

При этом непосредственно перед отходом ко сну пассажирам стоит отвлечься от экранов гаджетов и, к примеру, почитать книгу, послушать музыку или понаблюдать за видами в иллюминаторе.

7 июля сообщалось, что большинство пассажиров во время авиапутешествий предпочитают выбирать на борту самолета места около окна. Как правило, оно считается предпочтительным для туристов, которые испытывают страх или дискомфорт во время перелетов. Вдобавок оно располагает хорошим обзором и дополнительным пространством за счет отсутствия еще одного попутчика сбоку.