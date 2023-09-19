На велосипеде, параплане и коне: кавказский драйв уик-энд

Раскрашенный золотом осенний Кавказ, горы, водопады и немного скорости. Программой идеальных выходных поделилась ставропольская семья, для которой жить значит путешествовать.

© «Это Кавказ»

Семья выходит из уютной многоэтажки по очереди: сначала показывается годовалая дочка Ева, ее догоняет мама Маша, а затем — и папа Даня. И если сейчас семья не в путешествии, будьте уверены, это только потому, что планирует новое.

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«Почему так красиво?»

История Марии Карповой и Даниила Екименко началась десять лет назад. Познакомились на море: она москвичка, он из Невинномысска. Между ними закрутилась любовь. Друг к другу и к путешествиям.

— Я забрал Машу на Ставрополье, — рассказывает глава семейства. — Решили жить в Минводах, удобное расположение. И мы начали путешествовать по Кавказу. Маша выкладывала фотографии в блог, а подписчики спрашивали: вы что, в Швейцарии? Почему так красиво? Это был 2015 год, и тогда люди мало знали про Кавказ.

«Это Кавказ»

Значит, надо рассказать, решила пара и начала устраивать туры. До того, как это стало мейнстримом, шутят Мария и Даниил. Сначала они возили туристов из Ставрополя и Краснодара на своих машинах, со временем детище превратилось в объединение тех, кому не живется без путешествий.

— Мы назвали клуб InRussiaToday и за 5 лет превратились в официального туроператора. За плечами больше 400 туров и 10 тысяч туристов. Мы проводим винные туры, джип-, треккинг- и этно-туры. Все ущелья, водопады, тропы, реки мы обошли лично и водим только в те места, которые нравятся нам самим, — делится Мария.

Отобранные с любовью локации позволяют и туристам найти любовь. В турах Карповой и Екименко сделали десяток предложений руки и сердца, а после поездок поженилась не одна пара.

«Мы подстраиваем ребенка под свой образ жизни»

С рождением дочки Евы характер путешествий изменился, но меньше их не стало, признаются молодые родители. Малышке сейчас год, и она смело изучает все вокруг.

— Мы отправились в первое путешествие, когда Еве было 17 дней. В четыре месяца мы едем с ней в круиз по разным странам. Суть в том, что мы дочь подстраиваем под свой образ жизни, а не подстраиваемся под нее. Очень часто родители отказываются от своих целей и амбиций ради детей, а потом упрекают их в этом. Мы пошли другим путем: не отказались от своего любимого дела, приобщаем к нему малыша и надеемся, что он будет любить это так же, как мы, — делится Маша.

— Но, конечно, мы не совсем отчаянные родители: готовы, что дочь может заболеть, и в случае чего все планы отменить. Ну и ответственнее стали относиться к путешествию. На все случаи жизни одежда, аптечка всегда с собой, — добавляет Даня.

«И вперед по живописному парку»

Пара охотно делится идеями коротких туров в своем блоге. Маршруты легко преодолеть самостоятельно.

— Места не наши, они общие. Мы пропагандируем путешествия не коммерции ради, но в первую очередь, чтобы люди ездили, созерцали, развивались, — делятся ребята.

Один из таких красивых маршрутов для любителей активного отдыха берет начало в Кисловодске. Мария Карпова и Даниил Екименко советуют взять на прокат электровелосипед. Пункт есть на Курортном бульваре, час обойдется в 600 рублей.

— Арендуете электровелосипед и вперед по живописному парку. Местность там горная — на электрическом транспорте будет проще, — объясняют ребята.

Велопрогулка по главному парку курортного города займет примерно три с половиной часа. Следующая точка маршрута — экстрим-парк «Флай-Чегем» в соседней Кабардино-Балкарии.

— Общественный транспорт в горы не идет. Можно арендовать машину: в навигатор вбиваете Эльтюбю, не доезжая до него, вы увидите поворот налево и указатель «Парадром» — вам туда. Или же можно вызвать такси.

«Это Кавказ»

В экстрим-парке Мария и Даниил предлагают полетать на параплане. Развлечение обойдется в пять тысяч рублей. После полета молодые родители рекомендуют там же отведать вкусных хычинов с видом на горы. В самом комплексе можно и переночевать: деревянные домики сдаются в аренду.

На следующий день можно погулять по окрестностям и покататься на лошадях. На обратном пути «в цивилизацию» стоит заглянуть на Чегемские водопады — это всего в 17 километрах от «Флай-Чегема».