Сплав по горной реке и ночевка у вулкана: экстрим на Камчатке

Наш внештатный автор Светлана Мацаль решила поделиться впечатлениями о самом необычном путешествии в своей жизни.

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Всё то, чего я опасалась всю свою жизнь, решила пройти, преодолевая свой сложный период в моей жизни. Полгода подготовки к экспедиции на Камчатку.

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Я несколько раз хотела отказаться от этой идеи: мол, зачем мне это нужно, зачем закалять характер, ведь позади уже так много. И потом мои сомнения подпитывала закрутившаяся целая история с подготовкой экипировки. Надо было купить специальную удобную одежду для восхождений, спальник, коврик и много еще чего.

Но каждый раз, когда я уже начинала писать руководителю группы, что, пожалуй, откажусь, меня останавливал внутренний голос: это нужно осуществить, иначе ты сама в себе разочаруешься. Мне посчастливилось провести 12 дней в одном из самых необычных красивых мест Земли.

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За 12 дней мы успели пройти разные испытания, покорения, восхититься дикой природой Камчатки, насладиться морским вкусностями.

Вулканы Камчатки внесены в наследие ЮНЕСКО, расположены грядою вдоль побережья. Это необычные красивейшие виды. И любое путешествие на Камчатку предполагает хотя бы небольшое восхождение, которое заставляет проявлять характер. Это и притягивает туристов в эти края.

Мы совершили два восхождения. Вулкан Горелый и вулкан Верблюд, точнее вулканическое образование – экструзия, останутся в моей памяти как красивая история для романтиков. Серые вулканические сыпучие дорожки, эндемики, цветы именно этих мест, остаточные сугробы снега в черных разводах от пепла вулканов и бесконечное небо Камчатки.

Мы, как все туристы, побывали на Халатырском пляже, растянувшемся вдоль Тихого океана, и омыли ноги в его водах, а затем грели их в вулканическом черном песке, прохаживаясь по побережью. Огромный восторг испытали в нашем походе на Вачкажец.

Мы вышли из вахтовки, а там на дальние маршруты можно проехать только на высококолесном транспорте, и 4 километра шли по лесу до удивительного места. Им оказалось потрясающей красоты озеро и его окрестности с буйной растительностью и водопадом, горной речкой. Когда мы вышли из леса, увидели эти необыкновенные по яркости виды, я воскликнула: “Спилберг! Затерянный мир”.

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Природа чем-то напоминала природные картинки из фильмов этого режиссёра. Был в нашем путешествии и сплав по горной реке, раздольной и плавно бегущей.Был и день на яхте с выходом в океан, где мы увидели гавани птиц и сивучей, отдыхающих на камнях. Мы ловили океаническую рыбу – треску, камбалу, которую нам сразу и приготовили на яхте.

Такой вкусной рыбы давно не ела! Особенно стоящей считаю поездку в Эссо, в котором есть музей этнографии, где о коренных народах рассказывают подробно и с любовью сами представители камчатских народностей: коряки, эвены. Здесь мы смогли ночевать прямо в яранге, пить воду из горной реки и пробовать шурпу из оленины.

Также термальный источник в Эссо образует большой бассейн, в котором было приятно поплавать, ведь вода в нём очень теплая. Из разряда “романтики юности” у нас был двухдневный поход с палатками. Ночевать под открытым небом, видя звёзды, слыша всплески рядом бегущей горной реки – было особенно приятно для души. Какая-то тихая радость все эти два дня природного туризма жила внутри. Ещё и посещение лавовой пещеры добавило колорита этому походу.