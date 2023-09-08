Итальянец назвал пять удививших его вещей в России

«Я думал, люди в России достаточно закрытые. Оказалось, в России проблема с английским языком, даже в крупных городах немногие могут хорошо говорить по-английский. Но тем не менее люди пытались нам помочь, открывали переводчик. Я заметил такую вещь: русские выглядят немного сурово, но если пойдешь первым на контакт или просто улыбаешься и скажешь эмоционально "чао!", люди тут же расплываются в улыбке», — передала слова мужа россиянка.