Российская туристка о жизни в Турции: «Все кардинально изменилось»

Туристка из России провела отпуск в Турции и смогла прочувствовать, насколько изменилась страна, ставшая излюбленным местом отдыха для миллионов россиян.

По словам туристки, если раньше фрукты и овощи на рынке можно было купить за 200 рублей, то теперь приходится отдавать чуть ли не тысячу. Цены продолжают расти. Например, 400 г говяжьего фарша обойдутся в 400 рублей, 1 кг курицы – в 400 рублей, десяток яиц стоит 150 рублей.