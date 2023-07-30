Российская туристка о жизни в Турции: «Все кардинально изменилось»
Туристка из России провела отпуск в Турции и смогла прочувствовать, насколько изменилась страна, ставшая излюбленным местом отдыха для миллионов россиян.
«В стране значительно выросли цены на многие категории товаров и услуг», – сообщила она.
По словам туристки, если раньше фрукты и овощи на рынке можно было купить за 200 рублей, то теперь приходится отдавать чуть ли не тысячу. Цены продолжают расти. Например, 400 г говяжьего фарша обойдутся в 400 рублей, 1 кг курицы – в 400 рублей, десяток яиц стоит 150 рублей.
Выросли и цены на жилье. Дорогая недвижимость стала фильтром для тех, кто приезжает в страну, пишет издание «Глас».
«Все хотят иметь умное, сильное и развитое комьюнити», – добавила туристка.