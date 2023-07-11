Туристка из России перечислила минусы отдыха в Геленджике
Российская путешественница рассказала об отдыхе с семьей в Геленджике этим летом. Своим впечатлением она поделилась в блоге «Вечно на диете» на платформе «Дзен».
Туристка рассказала, что сняла студию на пять дней за три тысячи рублей в сутки. Из этих апартаментов открывается вид на море и город.
Россиянка посоветовала обязательно посетить гору Олимп и Сафари-парк. А вот аквапарк «Золотая бухта» ее разочаровал, так как переполнен людьми и возле него постоянно строятся очереди.
«Отдаешь за билет большие деньги, а в итоге нигде не можешь покататься из-за очередей огромных. Аквапарк напомнил муравейник, кишит людьми. В бассейнах полно взрослых и детей», — пояснила россиянка.
Однако путешественница подчеркнула, что набережная в Геленджике чистая и просторная. Также там есть интересные арт-объекты, фонтаны и статуи, которые привлекают внимание. Но вот море ей не понравилось. Женщина заявила, что грязное, с мутной водой и водорослями на дне.