Туристка из России перечислила минусы отдыха в Геленджике

Российская путешественница рассказала об отдыхе с семьей в Геленджике этим летом. Своим впечатлением она поделилась в блоге «Вечно на диете» на платформе «Дзен».

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Туристка рассказала, что сняла студию на пять дней за три тысячи рублей в сутки. Из этих апартаментов открывается вид на море и город.

Россиянка посоветовала обязательно посетить гору Олимп и Сафари-парк. А вот аквапарк «Золотая бухта» ее разочаровал, так как переполнен людьми и возле него постоянно строятся очереди.

«Отдаешь за билет большие деньги, а в итоге нигде не можешь покататься из-за очередей огромных. Аквапарк напомнил муравейник, кишит людьми. В бассейнах полно взрослых и детей», — пояснила россиянка.