«Бомжи заняли топовые места»: Россиянка описала поездку в Новую Зеландию

«В самом центре, наряду с толпами туристов, бомжи заняли самые топовые места, прямо у дверей в бутики — такие как Louis Vuitton, Chanel. Это картина маслом. Бездомные специально сидят здесь, потому что в такие бутики в основном ходят исключительно обеспеченные люди, на которых они рассчитывают, и ждут большие подаяния», — такими фразами описала свою поездку россиянка.