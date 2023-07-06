Что не нравится россиянам на популярных курортах

В России и ближнем зарубежье есть места, которые по своей красоте и комфорту ничуть не уступают популярным зарубежным курортам. Однако идеала не существует, поэтому минусы можно найти и в «райском месте». Поэтому россияне поделились, в чём плюсы и минусы самых популярных курортов страны и ближайшего зарубежья.

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Сочи

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Читательница портала E1.ru Дарья из Краснодара побывала в Сочи в начале июня. По её словам, всё было чудесно: приятный ценник, красивые горы и мало туристов. 4 ночи в центре Сочи обошлись ей в 11 000 рублей.

Правда, в Чёрном море она искупаться не смогла — вода ещё слишком холодная. Но даже если бы оно было потеплее, то мало кто рискнул бы зайти в воду: она стала грязной, береговая линия центральных пляжей завалена мусором. Больше всего отдыхающих возмущало то, что мусор никто не убирал. И это при высоких ценах в отелях.

Анапа

В Анапе туристы столкнулись с похожей проблемой грязного Чёрного моря: на береговой линии водоросли начали цвести с такой силой, что позеленел сам пляж. Как рассказали туристы, морская трава очень скользкая и вонючая.

«Береговая линия убита, всё начало чернеть. Здесь купаются наши дети. Только бы не упасть. Никто не убирает, типа запретили, сейчас определяют, кто будет заниматься переработкой, как это вообще можно убирать, а вы пока купайтесь в этом дерьмище…» — возмущался один блогер.

Но читательница из Волгограда Ольга осталась очень недовольна отпуском ещё и из-за высоких цен и никакущего сервиса. По её словам, омрачило отдых и здоровье её детей, точнее, нездоровье — ротавирус, потом ОРВИ. При всём при том врачей в отелях нет. Да и в целом, судя по её рассказу, ей вообще ничего не понравилось: от еды до ценников.

А ещё один отдыхающий из Волгограда отметил возмутительное поведение местных жителей. По его словам, они «открыто ненавидят» приезжих.

«Не надо туда ездить. Да и море ужасно грязное, цветёт всё время, вонизм, часто плавает дерьмо», — заключил читатель под ником Dim.

Геленджик

В Геленджике тоже столкнулись с проблемой цветущего пляжа. На водоросли пожаловалась читательница из Ростова-на-Дону Марина, которая приехала в Геленджик впервые.

Крым

Большинство читателей портала, которые отдыхали в Крыму, в целом остались довольны поездкой. Например, Елена из Архангельска написала, что в Крыму очень классно, тихо и спокойно. Море чистое, а вода уже прогрелась до 26 градусов — ну просто парное молоко. Да и цены не такие кусачие.

Но не все остались с приятным впечатлением после поездки в Крым. К примеру, Ната из Ростова-на-Дону буквально разнесла курорт: мол, «дорого, сервиса ноль».

Дагестан

Посетившие южные регионы России туристы в целом остались довольны поездкой: Наталья оценила природу региона и горячо посоветовала отправиться на смотровые площадки Сулакского каньона.

«Когда стоишь на краю пропасти и смотришь вниз на бирюзового цвета реку Сулак, все проблемы становятся крошечными и буквально растворяются», — рассказала туристка.

Также Наталья отметила невысокие цены и очень вкусную местную кухню.

Но есть и минусы: девушка рассказала об особенностях иного менталитета, который иногда может напугать — например, когда местные мужчины проявляют излишнее внимание.

Абхазия

В Абхазию поехала корреспондент NN.ru Дарья Бурмистрова, которая потом рассказала, что эта страна — одно из лучших мест для отдыха.

По словам журналистки, приезжие попадают в красивейшую страну, где даже заброшенная железнодорожная станция выглядит красиво. Ну и конечно, крепости и монастыри.

Также поражает и красота природы: её живописные водопады, знаменитое озеро Рица, берег моря, по которому безмятежно бродят коровы и лошади.

Однако, по словам туристки, имеются серьёзные проблемы с местными уличными торговцами и таксистами, которые пытаются нажиться на приезжих и просят баснословные деньги за проезд или фотографию с грузинским париком.