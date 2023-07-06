Система безопасности двери в кабине пилота является важной частью обеспечения безопасности полетов. С помощью ряда технологий эти двери делают практически недоступными для посторонних.

Созданная с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, дверь является надежным барьером между кабиной пилота и остальной частью самолета. Бронированная конструкция способна выдержать значительные нагрузки и устойчива к возможным попыткам проникновения.

Однако, кроме прочности, дверь также оснащена уникальной системой доступа. Вход в кабину пилота возможен при наличии специального кода, который известен только членам экипажа.

В случае необходимости пилоты также могут блокировать доступ в кабину изнутри, чтобы предотвратить попытки проникновения.

Об этом рассказали на странице @Flight_fun.