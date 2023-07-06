Россияне поехали в Абхазию и описали отдых фразой «цивилизация далеко»

Россияне поехали в дешевый отель в Абхазии и описали отдых фразой «цивилизация далеко». Историей туристов поделилась турагент в личном блоге на платформе «Дзен».

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За недельный отдых в гостинице «Пшандра» ее клиенты заплатили 40 тысяч рублей на двоих. Отель расположен в селе Бамбора в 85 километрах от аэропорта Адлер.

Отдыхающие похвалили приветливый персонал гостиницы и чистые номера.

«Все в деревянном стиле, в комнатах кондиционер, небольшой холодильник, удобные кровати, душевая кабина в санузле, пакетики с шампунем и гелем для душа», — добавила турагент.

Еда в ресторане отеля была домашняя: с утра каша, яичница и рогалик с сахарной пудрой, по вечерам — гречка с котлетами, салат и чай или кофе из пакетиков.

«Что напрягает? То, что за территорией, — отметила автор публикации. — Жесть, сказали мои туристы. Грязь, лепешки от коров, помойка по дороге».