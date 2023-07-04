Отпуск туристки превратился в кошмар из-за отравления солнцем

Отпуск британской туристки превратился в кошмар после того, как она получила сильный отек лица из-за отравления солнцем. О своем неприятном опыте она рассказала Daily Mail.

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Издание сообщает, что 22-летняя Эбби Леверсидж (Abbie Leverseidge) из Нортгемптона отправилась на испанский остров Лансароте со своим бойфрендом в начале июля 2023 года. На второй день отдыха начались ужасные испытания.

Туристка рассказала, что сильно обгорела на солнце. Однако, по ее словам, это не было похоже на простой ожог, который лечится с помощью алоэ вера и болеутоляющих средств. Лицо Леверсидж начало сильно отекать, и она поняла, что это отравление солнцем — более тяжелый случай солнечного ожога.

Путешественнице пришлось скрывать лицо с помощью шляпы и солнцезащитных очков до конца поездки. Она призналась, что ей было очень больно, когда друзья сравнивали ее с акулой Ленни из мультфильма «Подводная братва» (Shark Tale).

«Я не могла находиться на солнце, я не могла употреблять алкоголь, — пожаловалась Леверсидж. — Это было очень печально, потому что я хотела пить свои коктейли по системе "все включено"»,

Британка направилась в аптеку, где ей дали крем и антибиотики. Но отек лица продолжал усиливаться еще в течение двух дней. Когда путешественница вернулась домой, она почувствовала себя намного лучше и решила поделиться своей историей, чтобы другие отдыхающие знали о солнечном отравлении.

Ранее четверо британских туристов побывали на Канарских островах и описали поездку фразой «отдых превратился в ад». Спустя несколько дней нахождения в местном отеле Rio Playa Blanca все четверо путешественников слегли с сильным пищевым отравлением после очередного похода в ресторан.