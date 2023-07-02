Турист нашел в Абхазии продукт, который трудно купить в России

Блогер канала Дзен, оказавшись в Абхазии, поделился своими впечатлениями о местном климате и виноградниках. По мнению многих людей, климат в этой стране не является подходящим для выращивания винограда.

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Однако блогер утверждает, что это заблуждение, и что жители Абхазии уже давно занимаются выращиванием винограда. Он решил отправиться на поиски высококачественного абхазского вина и был успешен в своем предприятии.

В своем путешествии блогер отметил, что многие люди считают грузинские и абхазские вина выбором людей с плохим вкусом. Однако блогер, попробовав вино под названием "Арфа", которое он приобрел в небольшом местном винном магазине, убедился в обратном.