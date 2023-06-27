Россиянка пожаловалась на отдых по системе «все включено» в Аланье

Жительница Тюмени рассказала о неприятном отдыхе в Турции в этом году. По словам женщины, в системе «все включено» произошли негативные изменения, а качество сервиса заметно ухудшилось.

© Вечерняя Москва

Путешественница рассказала, что ей приходилось самостоятельно искать места для перекусов, несмотря на систему «все включено». Таким образом она вынуждена была доплатить около 40 тысяч рублей за девятидневный отдых. Однако это не самое страшно, что с ней произошло.

— В одну из ночей я проснулась от голоса мужа. Сначала не могла понять, что происходит. В нашей спальне стоял турок. Он смотрел на нас, говорил что-то на своем языке. Было около пяти утра, а сотрудник приходит в семь, — рассказала женщина.

В свою очередь руководство отеля не стали комментировать произошедшее и сослались на то, что кто-то из посетителей перепутал номера, передает портал «Наш город».