Туристка перечислила правила для путешествующих в одиночку

Британская туристка перечислила правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку
Людям рекомендуется заранее изучить страну или город перед поездкой. Об этом заявила опытная туристка Серена Келли.
В первую очередь стоит изучить обычаи, законы и социальные нормы региона. Это поможет избежать недоразумений.
Кроме того, туристка советует загрузить в телефон офлайн-карту: благодаря этому вы не собьетесь с пути, даже если интернета не будет.
Также стоит одеваться скромно, чтобы не выделяться в толпе. Это поможет избежать нежелательного внимания и снизить риск домогательств, передает Mirror.