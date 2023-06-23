Туристка перечислила правила для путешествующих в одиночку

Людям рекомендуется заранее изучить страну или город перед поездкой. Об этом заявила опытная туристка Серена Келли.

В первую очередь стоит изучить обычаи, законы и социальные нормы региона. Это поможет избежать недоразумений.

Кроме того, туристка советует загрузить в телефон офлайн-карту: благодаря этому вы не собьетесь с пути, даже если интернета не будет.