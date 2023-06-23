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Британская туристка перечислила правила, которые нужно соблюдать при путешествии в одиночку

Людям рекомендуется заранее изучить страну или город перед поездкой. Об этом заявила опытная туристка Серена Келли.

Туристка перечислила правила для путешествующих в одиночку
© Вечерняя Москва

В первую очередь стоит изучить обычаи, законы и социальные нормы региона. Это поможет избежать недоразумений.

Кроме того, туристка советует загрузить в телефон офлайн-карту: благодаря этому вы не собьетесь с пути, даже если интернета не будет.

Также стоит одеваться скромно, чтобы не выделяться в толпе. Это поможет избежать нежелательного внимания и снизить риск домогательств, передает Mirror.