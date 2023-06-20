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Российская туристка пожаловалась на высокие цены в аэропорту Антальи

Туристка из России рассказала о высоких ценах на еду, включая фастфуд, в турецком аэропорту Антальи.

По словам россиянки, цены на еду оказались завышенными в три раза. Например, комбо в ресторане фастфуда, состоящее из бургера, картошки фри и газировки, будет стоить полторы тысячи рублей, а отдельная бутылочка газировки – 4,5 евро (чуть больше 400 рублей по нынешнему курсу).

Девушка сообщила, что бутылка воды обойдется минимум в два евро (183 рубля), а стакан кофе – пять евро (450 рублей). Самым бюджетным вариантом девушка назвала традиционные бублики, за один из которых придется отдать примерно 360 рублей. Об этом сообщили R.life

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