Российская туристка пожаловалась на высокие цены в аэропорту Антальи

Туристка из России рассказала о высоких ценах на еду, включая фастфуд, в турецком аэропорту Антальи.

По словам россиянки, цены на еду оказались завышенными в три раза. Например, комбо в ресторане фастфуда, состоящее из бургера, картошки фри и газировки, будет стоить полторы тысячи рублей, а отдельная бутылочка газировки – 4,5 евро (чуть больше 400 рублей по нынешнему курсу).