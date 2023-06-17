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Турист РФ в Турции рассказал о сгорании скидки на проезд при посещении туалета по карте

Отечественный путешественник в своем Дзен-канале рассказал, по какой причине посещать туалет по транспортной карте лучше в начале или конце поездки. Как пишет издание «Турпром», это грозит потерей скидки на проезд.

Турист в Турции рассказал о сгорании скидки на проезд при посещении туалета
© Banki.loans

Речь идет о карте «Истанбулкарт», которая используется для оплаты во многих частях города Стамбул. Туристы должны понимать, что при использовании карты в турецких туалетах, скидка на поездку аннулируется.

Однако эксперты сообщают, что эта карта является популярной среди туристов. Ее считают аналогом «Подорожника» в Санкт-Петербурге. С помощью нее можно хорошо сэкономить на поездках по городу.

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