Турист в Турции рассказал о сгорании скидки на проезд при посещении туалета

Турист РФ в Турции рассказал о сгорании скидки на проезд при посещении туалета по карте
Отечественный путешественник в своем Дзен-канале рассказал, по какой причине посещать туалет по транспортной карте лучше в начале или конце поездки. Как пишет издание «Турпром», это грозит потерей скидки на проезд.
Речь идет о карте «Истанбулкарт», которая используется для оплаты во многих частях города Стамбул. Туристы должны понимать, что при использовании карты в турецких туалетах, скидка на поездку аннулируется.
Однако эксперты сообщают, что эта карта является популярной среди туристов. Ее считают аналогом «Подорожника» в Санкт-Петербурге. С помощью нее можно хорошо сэкономить на поездках по городу.