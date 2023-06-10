Россиянин пожил в Стамбуле и понял, что о дешевой Турции можно забыть

Ранее Турция была известна как одно из наиболее доступных направлений для отдыха. Однако, сильная инфляция в стране привела к изменениям в ситуации.

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Один российский турист провел две недели в Стамбуле и осознал, что о дешевой Турции приходится забыть, сообщает "Турпром". Он поделился своими расчетами в своем Дзен-канале.

Билет туристу обошелся в 10 700 рублей. Проживание в отеле обошлось ему в 4 500 лир или 18 000 рублей за две недели. Он сменил пять отелей, находящихся в разных частях города, что позволило ему экономить на общественном транспорте при посещении достопримечательностей. Он не бронировал отели заранее, а находил их на месте и торговался за скидку в 25-30% на стойке регистрации.

Еще одной статьей расходов была еда. Турист смог найти кафе, где местные жители обычно обедают, и поэтому цены были недорогими. Он потратил 2 520 лир или чуть более 14 000 рублей на питание. Главным секретом экономии, по его мнению, является внимательность: всегда нужно смотреть цены в меню перед заказом.