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Россиянина поразили горы мусора в Варшаве

Однако первое, что бросилось в глаза путешественнику не красота и величие архитектурных форм польской столицы, а горы мусора даже на центральных улицах.

Россиянина поразили горы мусора в Варшаве
© Runews24

Россиянин отметил, что большую часть мусора составляет пустая тара из-под пива. Еще одним неприятным моментом стали граффити, которые покрывают большинство зданий старинного города. А туда, куда не достали уличные художники, добрались рекламные компании.

«Все просто завешено рекламой», – рассказал путешественник.

Кроме этого россиянина неприятно удивило количество пьяных и задиристых прохожих.

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