Россиянина поразили горы мусора в Варшаве
Однако первое, что бросилось в глаза путешественнику не красота и величие архитектурных форм польской столицы, а горы мусора даже на центральных улицах.
Россиянин отметил, что большую часть мусора составляет пустая тара из-под пива. Еще одним неприятным моментом стали граффити, которые покрывают большинство зданий старинного города. А туда, куда не достали уличные художники, добрались рекламные компании.
«Все просто завешено рекламой», – рассказал путешественник.
Кроме этого россиянина неприятно удивило количество пьяных и задиристых прохожих.