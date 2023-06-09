Россиянка поехала в ОАЭ и раскрыла истинное отношение персонала к русским

Российская туристка побывала в ОАЭ и раскрыла истинное отношение персонала отеля к русским. Своими впечатлениями от отдыха девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказала, что поехала в гостиницу Дубая JA Beach, работающую по системе «все включено», за 175 тысяч рублей на двоих. Россиянка сообщила, что в целом осталась довольна отдыхом, однако нашлись и минусы. К примеру, общая дороговизна и не лучшее отношение персонала к россиянам.

«Отношение к нам хуже, чем к остальным отдыхающим, это видно, — заявила читательница портала — Нет, тут вас не притесняют и не оскорбляют, персонал относится нейтрально, но подходить лишний раз не станут. К туристам из других стран относятся более дружелюбно».

Еще одним минусом гостиницы путешественница назвала отсутствие русскоязычных сотрудников. «Есть только один менеджер, кажется, это представитель туроператора, — пояснила она. — В отеле он не постоянно, но контакт свой оставил. По экскурсиям консультирует в мессенджерах, никакого буклета на русском языке нет даже на ресепшн».

Также россиянка пожаловалась на расположение отеля. «От центра довольно далеко, не очень удобно добираться на общественном транспорте, а такси в Дубае — дорогое удовольствие, — добавила она. — Ну и, конечно, дополнительные услуги в отеле очень дорогие».