Отдых на круизом лайнере позволяет увидеть много новых мест за короткое время.

Современные круизные лайнеры предлагают пассажирам комфортное размещение в каютах, разнообразие развлечений и отличный сервис. Путешествуя на лайнере, туристы могут по-настоящему расслабиться и не думать о дополнительных расходах.

Перед путешествием необходимо ознакомиться с правилами и ограничениями по багажу. Некоторые вещи могут быть запрещены на борту круизного лайнера, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.

На борт лайнера запрещено брать:

1. Алкогольную продукцию в стеклянных бутылках.

2. Бытовую технику.

3. Дроны и коптеры.

4. Колющие и режущие предметы.

5. Надувные круги и матрасы.

Об этом рассказала блогер @Cruiseklub на своей странице в TikTok.