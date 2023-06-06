Что запрещено проносить на борт круизного лайнера: видео
Отдых на круизом лайнере позволяет увидеть много новых мест за короткое время.
Современные круизные лайнеры предлагают пассажирам комфортное размещение в каютах, разнообразие развлечений и отличный сервис. Путешествуя на лайнере, туристы могут по-настоящему расслабиться и не думать о дополнительных расходах.
Перед путешествием необходимо ознакомиться с правилами и ограничениями по багажу. Некоторые вещи могут быть запрещены на борту круизного лайнера, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров.
На борт лайнера запрещено брать:
1. Алкогольную продукцию в стеклянных бутылках.
2. Бытовую технику.
3. Дроны и коптеры.
4. Колющие и режущие предметы.
5. Надувные круги и матрасы.
Об этом рассказала блогер @Cruiseklub на своей странице в TikTok.
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