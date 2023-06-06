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Россиянка рассказала о хамстве сотрудников пятизвездочного отеля в Турции

Российская путешественница, вернувшая с отдыха в Турции, обвинила местных жителей в хамстве. Об этом россиянка рассказала на просторах интернета в блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала о хамстве сотрудников пятизвездочного отеля в Турции
© Runews24

По словам отдыхающей, которая приобрела путевку в отель на двоих взрослых и ребенка за три тысячи рублей на два дня, она разочаровалась в своем отдыхе. Она остановилась в пятизвездочном отеле Side Crown Palace с системой «Все включено», где ориентир был на отдыхающих из европейских стран.

Путешественница добавила, что администратор отеля даже угрожал выселить ее семью из номера.

«Кричал на ломаном русском, махал рукой, чтобы я ушла вон. Постоянно спрашивал: «Да кто ты такая?», — посетовала россиянка.

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