Россиянка рассказала о хамстве сотрудников пятизвездочного отеля в Турции

Российская путешественница, вернувшая с отдыха в Турции, обвинила местных жителей в хамстве. Об этом россиянка рассказала на просторах интернета в блоге «Мама на море» на платформе «Дзен».

По словам отдыхающей, которая приобрела путевку в отель на двоих взрослых и ребенка за три тысячи рублей на два дня, она разочаровалась в своем отдыхе. Она остановилась в пятизвездочном отеле Side Crown Palace с системой «Все включено», где ориентир был на отдыхающих из европейских стран.