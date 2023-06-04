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Стоит ли ехать в Египет за 130 тысяч рублей: впечатления российской туристки

Девушка из России съездила в Египет на отдых и рассказала о своих впечатлениях порталу «Тонкости туризма».

Стоит ли ехать в Египет за 130 тысяч рублей: впечатления туристки
© ФедералПресс

Россиянка Валентина купила тур в Египет на двоих за месяц до поездки, это обошлось ей в 132 тысячи рублей. Выбрали пятизвездочный отель Xanadu Makadi Bay, который только открылся. Отзывов о нем еще не было, но это не смутило девушку.

По приезде гостей ожидал сюрприз, так как «отель новый, а ремонт как будто вечный». Пляж Валентине понравился больше: чистый берег, пологий спуск к морю. Вода была теплой, и купаться в ней было комфортно. В номере было все необходимое для пляжа, а людей на самом курорте было немного.

Валентина хорошо отозвалась об обслуживании: персонал был вежливый и приятный. Также все гости отеля могли пользоваться бесплатным Wi-Fi на территории курорта. В ресторанах еда вкусная, однако выбор был небольшой.

Были и значительные минусы. Например, отсутствие тени на пляже и огромная лысая территория. В отеле также шел ремонт, звуки которого из номера было не слышно, однако вблизи отеля ходили рабочие.

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