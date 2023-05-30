Россиянка положительно оценила недавний отдых на Пхукете

Российская жительница поделилась своим опытом отдыха на Пхукете и побудительно рекомендует этот курорт другим туристам. Туристка и ее муж давно мечтали посетить Пхукет и остановились в уединенном пятизвездочном отеле Aleenta Phuket Phang Nga Resort & Spa, который превзошел все их ожидания.

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В номере отеля был открывающий великолепный вид на море, доступны услуги массажа и антистрессовые процедуры в спа-комплексе. Отель расположен на закатной стороне Андаманского моря, вдали от толп туристов. После отдыха в этом роскошном отеле, туристы отметили, что провели прекрасное время, и рекомендуют этот отель всем жителям России.

Кроме того, они были в восторге от пляжа Натай, находящегося неподалеку от отеля, где мягкий песок и кристально чистая вода моря. Их затраты на 7-дневный тур на двоих в отель Aleenta Phuket Phang Nga с вылетом из России в июне составили 252 тыс. рублей, но стоимость в следующий месяц возрастет до 300 тыс. рублей.

Напомним, что другая российская путешественница пожаловалась на сервис в Египте.