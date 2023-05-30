Турист из России поделился отношением грузинских жителей после открытия авиасообщения в Грузию
Автор блога «Путешествия по планете» в своем «Дзене» решил поделиться с общественностью об отношении грузинских жителей к российским туристам после потока отдыхающих из-за открытия прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.
По словам автора, сегодня цены в Грузии выше, чем в России и Турции, но если сравнивать с расценками в странах Европы, то они ниже.
Грузины как всегда весьма гостеприимны. Неадекватных людей крайне мало, но они все же встречаются. Но такое бывает в любой стране, и тут дело не только в национальности.
Автор указал, что в Грузии к путешественникам из России и Белоруссии относятся с пониманием.
«Очень многие говорят по-русски: в Тбилиси чуть меньше, в Батуми больше. Молодые больше общаются на английском, а старшее поколение – на русском», – рассказал автор блога, который уже побывал на отдыхе в Грузии.