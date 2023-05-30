Турист из России поделился отношением грузинских жителей

Автор блога «Путешествия по планете» в своем «Дзене» решил поделиться с общественностью об отношении грузинских жителей к российским туристам после потока отдыхающих из-за открытия прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой.

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По словам автора, сегодня цены в Грузии выше, чем в России и Турции, но если сравнивать с расценками в странах Европы, то они ниже.

Грузины как всегда весьма гостеприимны. Неадекватных людей крайне мало, но они все же встречаются. Но такое бывает в любой стране, и тут дело не только в национальности.

Автор указал, что в Грузии к путешественникам из России и Белоруссии относятся с пониманием.