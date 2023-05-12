Российская туристка пожаловалась на обман с экскурсиями в Египте
Российская туристка, которая недавно провела свой отпуск в Египте, пожаловалась на обман туристов со стороны отдельных гидов.
Путешественница из России поделилась своими впечатлениями от отдыха в Египте на платформе «Дзен» на канале «Турпром». По ее словам, не стоит соглашаться на экскурсии в первом попавшем месте.
Туристка призналась, что турагенты иногда запугивают или обманывают своих клиентов, чтобы те согласились на экскурсии. Она добавила, что эти экскурсии часто обходятся втридорога. Женщина призвала соотечественников быть внимательнее и не вносить предоплату сомнительным личностям.