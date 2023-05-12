Российская туристка пожаловалась на обман с экскурсиями в Египте

Российская туристка, которая недавно провела свой отпуск в Египте, пожаловалась на обман туристов со стороны отдельных гидов.

Путешественница из России поделилась своими впечатлениями от отдыха в Египте на платформе «Дзен» на канале «Турпром». По ее словам, не стоит соглашаться на экскурсии в первом попавшем месте.