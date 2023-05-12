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Россиянка, побывавшая в Абхазии, заявила об отсутствии безопасности в стране

Россиянка, отдохнувшая в Абхазии, заявила, что там небезопасно.

Россиянка, побывавшая в Абхазии, заявила об отсутствии там безопасности
© Runews24

Читательница канала «Тонкости туризма» из России рассказала, как прошла ее недавняя поездка в Абхазию в интернете на платформе «Дзен».

Она отметила, что в стране отсутствует развитая инфраструктура, которая подчеркивает пробелы в туристической отрасли. Мария добавила, что за заборами гостиниц ужасный бардак.

«Смотровые площадки и пешие тропы небезопасны. Набережные разбиты, из урн постоянны сыпется мусор, по улицам в темное время суток вообще страшно ходить. На рынке продавцы вас обсчитают, а на экскурсии дадут некачественный продукт. Считаю, что не нужно ехать в межсезонье в Абхазию», — сетует Мария.

По словам путешественницы, она остановилась в отеле под названием «Берег Эвкалиптов», где были маленькие апартаменты и закрытый ресторан. Женщина подчеркнула, что это гостиница считается лучшей в Абхазии.

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