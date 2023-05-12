Россиянка, побывавшая в Абхазии, заявила об отсутствии там безопасности

«Смотровые площадки и пешие тропы небезопасны. Набережные разбиты, из урн постоянны сыпется мусор, по улицам в темное время суток вообще страшно ходить. На рынке продавцы вас обсчитают, а на экскурсии дадут некачественный продукт. Считаю, что не нужно ехать в межсезонье в Абхазию», — сетует Мария.