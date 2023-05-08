Турист объяснил, почему не стоит бронировать жилье через турфирму

Планированием отдыха каждый занимается по-своему: одни подбирают варианты самостоятельно, другие пользуется услугами турфирм.

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Один из жителей России решил отправиться в отпуск на Черное море. Но после обращения в туристическую компанию решил, что впредь никогда так не будет бронировать отели. Его рассказ, опубликованный в соцсетях, привел портал "Турпром".

Главным минусом приобретения пакетных туров в специализированных фирмах россиянин назвал то, что сотрудники, ответственные за организацию отдыха, сами в него не поедут. Им все равно, как и что будет происходить на деле, их главная задача – сделать продажу путевки.

Мужчина нашел интересный вариант отдыха на Черном море, однако этого отеля не оказалось ни в одном из сервисов бронирования в Сети. Тогда он обратился за помощью к одному из туроператоров.

Никакой реальной помощи в решении поставленной задачи он не получил, зато нарвался на шквал ненужных рекламных предложений.