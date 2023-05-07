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E1.RU: Уральский фотограф Белоглазов развеял все мифы про Саудовскую Аравию в 2023 году

Уральский фотограф Станислав Белоглазов посетил Саудовскую Аравию в 2023 году и развеял все мифы о стране. Об этом сообщает E1.RU.

Фотограф развеял все мифы про Саудовскую Аравию в 2023 году
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Саудовская Аравия до 2019 года была закрыта для туристов. Однако сейчас, со слов Белоглазова, визу можно получить через интернет в течение 15 минут.

Собираясь в поездку, фотограф изучил на различных форумах все запреты, которые предусмотрены в стране. В частности, он взял с собой закрытую одежду. Каково же было его удивление, когда он увидел на улицах мужчин в футболках и шортах.

"После прочтения отзывов путешественников я точно не ожидал увидеть на пляже девушек, загорающих и купающихся в бикини", — вспоминает Станислав Белоглазов.

Фотограф также рассказал о запрете на алкоголь. В Саудовской Аравии действительно существует такой запрет, и за его нарушение предусмотрено суровое наказание. Иностранца могут депортировать, а вот местного жителя ожидает порка, штраф или тюремное заключение.

Однако, со слов путешественника, в Саудовской Аравии немало людей, которые не прочь употребить спиртные напитки. Для этого они на выходные ездят в Бахрейн, где не действует сухой закон.

"Все выходные "гуливанят" в Бахрейне, потом возвращаются и, если что кому надо, отмаливают", — рассказал фотограф.

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