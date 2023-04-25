$81.27-0.2189.46+0.11
2 часа назад

Российская туристка пожаловалась на высокие цены в санатории Пятигорска

runews24.ru

Российская туристка отправилась на отдых в санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала поездку словами «была готова плакать». Своими впечатления о путешествии россиянка поделилась на портале «Тонкости туризма».

Она отметила, что ежегодно они с супругом отдыхают в санаториях на различных курортах. До этого они успели побывать в Чехии, Словении и Сербии, но в этом году решили отправиться в Кавминводы из-за сложностей с авиаперелетом.

Первое, что поразило туристку — высокие цены. Так, тур на две недели в «Тарханы» с полным пансионом обошелся семье в 164 тысячи рублей. Кроме того, еще 16,4 тысячи рублей они потратили на билеты в обе стороны.

Основными плюсами отдыха россиянка отметила удобное расположение санатория, а также эффективные лечебные процедуры. При этом пара осталась недовольна скудным выбором блюд, которые были, по словам туристки, еще и невкусными.

Личный опыт,Видео,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий