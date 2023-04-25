Российская туристка пожаловалась на высокие цены в санатории Пятигорска

Российская туристка отправилась на отдых в санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала поездку словами «была готова плакать». Своими впечатления о путешествии россиянка поделилась на портале «Тонкости туризма».

Она отметила, что ежегодно они с супругом отдыхают в санаториях на различных курортах. До этого они успели побывать в Чехии, Словении и Сербии, но в этом году решили отправиться в Кавминводы из-за сложностей с авиаперелетом.

Первое, что поразило туристку — высокие цены. Так, тур на две недели в «Тарханы» с полным пансионом обошелся семье в 164 тысячи рублей. Кроме того, еще 16,4 тысячи рублей они потратили на билеты в обе стороны.