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Россиянка отдохнула в Турции и раскрыла отношение персонала отеля к русским

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Российская туристка побывала в популярном четырехзвездочном отеле Sherwood Exclusive Lara в Турции и раскрыла истинное отношение персонала к русским. Своим мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на портале «Дзен».

Автор публикации сообщила, что в гостинице есть русскоязычный персонал, а отдыхающие в основном из России.

«Но есть и поляки, немцы и англичане, — добавила она. — Несколько раз видела сборные по гимнастике и футболу из разных стран, наверное, приезжают на сборы».

При этом читательница портала заявила об отсутствии плохого отношения к туристам из РФ как со стороны иностранных путешественников, так и со стороны работников отеля.

«На дискотеке даже пару раз заказывали русские песни, диджей не отказал, отдыхающие всех национальностей радостно танцевали», — подчеркнула она.

Ранее в апреле российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла истинное отношение жителей Египта к туристкам из России. По ее словам, многие уверены, что египтяне сходят с ума при виде славянок, однако это уже давно не так. В 2023 году их отношение к россиянкам уже не такое неадекватное.

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