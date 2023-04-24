Российская туристка побывала в популярном четырехзвездочном отеле Sherwood Exclusive Lara в Турции и раскрыла истинное отношение персонала к русским. Своим мнением девушка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на портале «Дзен».

Автор публикации сообщила, что в гостинице есть русскоязычный персонал, а отдыхающие в основном из России.

«Но есть и поляки, немцы и англичане, — добавила она. — Несколько раз видела сборные по гимнастике и футболу из разных стран, наверное, приезжают на сборы».

При этом читательница портала заявила об отсутствии плохого отношения к туристам из РФ как со стороны иностранных путешественников, так и со стороны работников отеля.

«На дискотеке даже пару раз заказывали русские песни, диджей не отказал, отдыхающие всех национальностей радостно танцевали», — подчеркнула она.