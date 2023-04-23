Почему в Карловых Варах и сегодня почти все говорят на русском

"Хде ви били?", - спросил у меня таможенник на финской границе. Это был единственный вопрос, заданный мне на КПП. Я честно ответила: "В Чехии". Уточняющих вопросов не последовало. В моем паспорте появился новый штампик, и меня выпустили. Через несколько минут на телефон пришло SMS: "С возвращением!". Я дома!

© Российская газета

Чтобы поехать сейчас из России в Чехию, нужно понимать, что серьезно рискуете! Даже если в загранпаспорте действующая шенгенская виза. В любой момент могут просто развернуть.

Видео дня

С 25 октября 2022 года Чехия запретила въезд гражданам России с шенгенской визой, выданной любым государством-членом Европейского Союза. Не так давно этот запрет был продлен еще как минимум на год.

Впустить в виде исключения могут только тех, кто приезжает в Чехию для лечения или навестить родственников, имеющих чешское гражданство. Попасть в страну замков, Бехеровки и пива сложно, но если очень нужно, то можно!

Какой русский не знает о Карловых Варах! Или сам там когда-то был, или кто-то из родных, друзей или знакомых. На этот чешский курорт мы приезжали как к себе домой. И не на пару дней, а минимум на пару недель или месяцев. Из Москвы и Петербурга несколько раз в неделю Карловы Вары принимали прямые авиарейсы. По данным статистического управления Чехии, в 2019 году Карловарский край посетили 83 тысячи туристов из России. И чешский курорт был лидером по длительности пребывания - более 10 дней.

После того, как Чехия перестала пускать туристов из России, нет, даже еще раньше - с начала пандемии, аэропорт закрылся. Чехи и немцы (в основном выходцы из России) приезжают сюда преимущественно на выходные и на своих машинах. А немногочисленные туристы из других стран - заказывают трансфер из Праги или Германии, до которой меньше 200 километров.

Сегодня россиян в Карловых Варах почти нет. В Ассоциации туроператоров России на вопрос, сколько граждан РФ за последние год-два в качестве туристов посещали ЧР, сообщили, что "есть вероятно какое-то статистическое исключение, из серии "просто повезло".

Чешский курорт стал местом тусовки русской эмиграции

В последнее время много пишут, что Карловы Вары из-за отсутствия туристов из России хотят переориентироваться на отдыхающих из других стран. Сразу скажу: за несколько дней, что здесь провела, я этого не почувствовала. По русским здесь скучают и очень ждут.

Неспеша шла от автовокзала Terminal-1 со своим чемоданчиком вдоль речки Тепла, наслаждаясь солнышком, пеньем птичек и красивой архитектурой. А еще Карловы Вары встретили меня цветущей сакурой. Кое-где глаз выхватывал и крупные роскошные цветы магнолии. В последний раз я здесь была в 2001 году, и невольно сравнивала, искала, что изменилось за это время. Вдоль Теплы те же 15 горячих минеральных источников. К колоннадам все так же неспеша идут люди, держа в руках смешные чашки с носиками разного калибра. Повсюду, как и раньше, палатки, где продают фирменные карловарские oplatky(вафли) с разными вкусами. За 20 крон (76 рублей) можно выбрать любую, ее тут же разогреют в вафельнице. И держа "оплатку" в салфетке, можно идти и весело хрустеть. Но отдыхающих стало меньше. Особенно в будние дни.

Я забронировала номер в отеле "Санкт-Петербург". Напротив - гранд-отель Pupp, который до реконструкции был гостиницей "Москва". Выбрала Северную столицу не только из-за близости к колоннадам. Надеялась, что в этом отеле уж точно встречу россиян. Открыв дверь, услышала русскую речь: "Ой, как ты похорошела и похудела!" Это только что приехавшие подруги из Германии обращались к администратору Кристине. Русских немцев в Карловы Вары приезжает много, но только на уик-энд. Мне показалось, что чешский курорт в отсутствии россиян стал излюбленным местом тусовки русской эмиграции.

Девушка на ресепшен встретила меня с улыбкой и по-русски почти без акцента пожелала хорошего отдыха. Кристина рассказала, что отель сейчас забронирован на 90 процентов. Но только потому, что впереди - выходные. И половина отдыхающих - русскоговорящие.

- Из России - только вы. Впервые за многие месяцы, - радостно сообщила Кристина. - Как вы к нам добрались?

Я отшутилась: "Два дня лесом, три дня - полем!" Этот вопрос мне задавали в Карловых Варах каждый раз, когда узнавали, что я из России. При этом ни страха, ни тем более настороженности не чувствовалось. Скорее, радостное удивление.

Украинцев в Карловых Варах очень много! Кто-то приехал из соседней Германии на уик-энд, кто-то нашел здесь временное пристанище и живет на пособие от чешского правительства.

- Жить можно! Только, скорее всего, нас скоро отправят по домам, - сообщает мне доверительно одна украинка. - Слышала, премьер-министр Чехии уже объявил, что с 1 июля существенно урежут помощь украинским беженцам. Надоели мы им!

Давайте по-русски!

- Вам Американо здесь или с собой? - спросил у меня бариста по-русски, когда я зашла в кофейню.

Невольно вспомнила 2001-й. В одном из санаториев в Карловых Варах со мной в столовой за столиком сидели ребята-чернобыльцы, приехавшие по программе реабилитации. В руках у одного из них русско-чешский словарь. Обращаясь к официантке, он попросил: "Тепла вода". Та сделала вид, что не понимает. Тогда было пренебрежительное отношение к русским, это чувствовалось во всем. Как все изменилось за 20 лет! На моем родном языке в Карловых Варах говорят практически повсюду: в кафе, ресторанах, отелях, магазинах.

На каждом шагу в курортной зоне Карловых Вар - афиши, меню, реклама - на русском. В городе я обнаружила три русских магазина. Возможно, их еще больше. Один, недалеко от Московской улицы, называется Гастроном. Яркую витрину с матрешками сложно не заметить. Хозяин с Украины. На прилавках все, по чему может соскучиться русский человек: колбаса докторская, семечки, шматок сала, кукурузные палочки и даже красная икра. Правда, стоит все это в несколько раз дороже, чем на родине. А на самом видном месте - пакеты с гречкой. В Чехии она называется Pohanka. 800-граммовая пачка крупы стоит 89,99 крон - 342 рубля.

Зашла в люксовый ювелирный магазин. На мой вопрос, как идут продажи, продавец вежливо ответила, что более-менее сносно. Когда заходят группы испанских туристов, что-то покупают. А так приходится скучать.

- Изредка заглядывают группу китайских туристов, но они только смотрят, фотографируют. В основном в Карловы Вары приезжают чехи, немцы. Но они лишь на пару дней попить пива, - посетовала сотрудница магазина.

Анечка из салона Alla "Все парикмахерские услуги", что напротив Рыночной колоннады, была более откровенна: "Без русских - катастрофа! Мы сначала думали, что переживем пандемию коронавируса и все образуется, но стало еще хуже. Русских нет - и бизнеса нет, курорт потихоньку загибается. Вы посмотрите - ни в одном магазине нет посетителей! Я чешка, восемь лет работаю в этом салоне, и никогда так плохо не было, как в последние три года. Если заглянет один посетитель в день - уже счастье! Когда отмечали католическую Пасху столько гостей к нам приехало - душа радовалась! А в понедельник снова пустые улицы".

Когда она узнала, что я Ruske, то бросилась мне на шею и готова была расцеловать! Я от такого напора эмоций даже немного опешила. Анечка растрогала меня. И на прощание сказала: "Вероника, возвращайтесь к нам, пожалуйста! Карловы Вары всегда были русскими, весь центр застроен инвесторами из России. Надеюсь, что все образуется, и русские снова смогут приезжать. Иначе придется сворачивать бизнес".

Сколько стоит лечение на чешском курорте

Карловы Вары всегда пользовались популярностью у туристов, приезжающих в Чехию для лечения и оздоровления. Они знамениты минеральными водами, сюда едут лечить болезни желудочно-кишечного тракта и обмена веществ. На курорте много отелей на любой вкус и кошелек: от скромных в категории три звезды до роскошных пятизвездочных.

Многие отели превратились в спа и оказывают оздоровительные услуги. Но цены, мягко говоря, кусаются. Как мне рассказала Олеся из Кривого Рога, которая работает в спа-отеле Karlsbad Plaza, за четыре часа в термальном бассейне придется выложить 1200 крон (около 4560 рублей).

- В спа-комплексе Termal трехчасовой абонемент стоит 599 крон (около 2270 рублей) и включает помимо термального бассейна еще и 25-метровый плавательный, а также шесть саун, - информирует меня Олеся. И добавляет, что их отель заполнен только наполовину, поэтому администрация и пытается привлечь отдыхающих спа-процедурами.

Захожу в спа-отель LazneIII в самом центре курортной зоны, в 50 метрах от Мельничной галереи. Людей почти не видно, хотя с 7 апреля в Карловых Варах традиционно начинается высокий сезон. На стенах объявления и расценки на процедуры - на русском. За одну ночь одноместный номер с завтраком стоит 117 евро (включая процедуры). На ресепшен встретила небольшую группу русских немцев, они приехали из Гамбурга. Как рассказала организатор, двухнедельный тур обошелся им в 1300 евро, включая 37 процедур.

Заглянула и в пятизвездочный спа-отель "Империал". Большая ухоженная территория вокруг и звенящая тишина. Внутри - все дорого-богато. И опять никого из отдыхающих не видно. Администратор на мой вопрос о стоимости проживания с готовностью по-русски сообщила, что 7 ночей с полным пансионом обойдутся в 46 573 крон (около 177 тысяч рублей). И тут же уточнила, что цены постоянно меняются в зависимости от загрузки отеля. Поэтому попросила поторопиться забронировать номер.

Когда связалась со специалистами sanatoriums.com, мне ответили, что на май путевка на 14 дней в санаторий Карловых Вар обойдется 1200 евро (от 12 до 20 процедур). Интересовалась ценами на лечение и проживание из спортивного интереса. И в sanatoriums.com, и в ВЕДИ групп (российская компания, специализирующаяся на турпоездках в Чехию) подтвердили, что главный вопрос для россиян - пересечение границы.

- Карловы Вары - одно из самых тугих направлений. Однодневный экскурсионный тур еще можно организовать, но заселить в отель россиянина будет проблематично, - пояснила менеджер ВЕДИ Групп Наталия Лазарева.

Как добраться до Карловых Вар

Еще год назад меньше чем за три часа можно было попасть из Москвы в Прагу. Между нашими городами всего-то 1667 километров! Сейчас, когда в Европу нет прямых авиарейсов из России, мне пришлось добираться больше 30 часов!

В дороге - две бессонные ночи. Часть пути с двумя пересадками на самолете, потом - 7,5 часа на автобусе до Праги. Почему сухопутным путем? Да потому что Чехия не принимает туристов из России даже с шенгенской визой. И чтобы в аэропорту не развернули, приходится добираться общественным транспортом. Либо брать машину напрокат.

В Чехию можно попасть через Стамбул, Баку или Ереван. Я выбрала первый вариант. Из Внуково до Стамбула вылетела ночным самолетом. Новый аэропорт, который находится в 14 километрах от города, как мне кажется, уже превратил турецкую столицу в крупнейший авиационный хаб. В Стамбул можно прилететь из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минеральных вод.

Из турецкого аэропорта я летела в Будапешт. На пересадку - 6 часов. Можно было улететь в Венгрию и через 2,5 часа, но я решила перестраховаться. Вдруг самолет из Москвы задержится или я не смогу быстро сориентироваться в огромном стамбульском аэропорту, где до некоторых выходов на посадку нужно пройти не один километр.

Здесь все неплохо - много кафе и магазинчиков. Но с бесплатным wi-fi - беда! У одного из терминалов, которые установлены по всему аэропорту, по паспорту можно получить код на подключение к Интернету, но он действует только 30 минут. На всякий случай у второго терминала снова запросила код wi-fi, когда это время истекло. Но тут же выскочило предупреждение, что бесплатным Интернетом можно воспользоваться только один раз! И предлагалось оплатить 6 евро и два часа быть в сети. Для оплаты принимались только банковские карты. А наши карточки за границей не работают.

Никаких таможенных процедур перед вылетом я не проходила. Сразу, как только объявили о начале посадки, пошла искать мой Gate. Протянув паспорт и посадочный билет девушке "Турецких авиалиний", услышала вопрос: "У вас есть шенгенская виза?" Получив утвердительный ответ, меня пропустили в салон самолета.

Всего два часа в воздухе - и я в Будапеште. Таможенный контроль прошла быстро, вопросов не было. Обменяв в аэропорту немного евро на местные форинты, купила билет на общественный транспорт. Мне нужно было добрать до ближайшей станции метро. Потом спуститься в подземку и доехать до автовокзала Budapest Nepliget. Оттуда на автобусе - до Праги. Рейс был ночной. Поэтому решила пока чемодан оставить на автовокзале в камере хранения и пойти погулять по городу. В Будапеште я оказалась впервые. Венгерская столица оставила приятное впечатление. Тихий, красивый и относительно недорогой город. Захотелось сюда опять когда-нибудь вернуться.

В шесть утра я наконец-то оказалась в Праге - на автовокзале Florenc. Вторая ночь прошла в дороге. Почти не спала - дремала. Международные автобусы удобные. В салоне есть биотуалет, около каждого сиденья - розетка. И главное - бесплатный wi-fi. Но спать в кресле - сомнительное удовольствие. Все тело ныло от многочасового сидения. Больше всего хотелось принять душ и улечься в постель, чтобы в горизонтальном положении поспать хотя бы часа три. Все! Я поехала в отель. Удивительное дело - меня сразу же заселили! Администратор доверительно сообщил, что отель полупустой, поэтому я хоть сейчас могу занять номер!

После небольшой вынужденной передышки я снова отправилась на пражский автовокзал Florenc. Отсюда чуть ли не каждый час-два отправляются автобусы до Карловых Вар. Сначала хотела купить билет на электричку. Они тоже очень часто ходят из Праги до чешского курорта. Но, во-первых, электричка идет на час дольше, а, во-вторых, билет значительно дороже.