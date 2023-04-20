Российская путешественница и тревел-блогерша Саша Коновалова отдохнула в востребованных отелях Египта и раскрыла их главные минусы. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, один из основных недостатков популярных египетских гостиниц категории четыре и пять звезд — плохой Wi-Fi.

«В четырехзвездочных отелях и бюджетных "пятерках" чаще всего интернет доступен только на ресепшн. Разумеется, по вечерам в нем хотят посидеть многие, поэтому скорость падает так сильно, что даже мессенджер открыть трудно», — пожаловалась туристка.

Также россиянке не понравилось, что в Египте даже в пятизвездочных курортных комплексах за вход в хаммам при отелях, работающих по системе all inclusive, надо платить.

«В Турции я привыкла к тому, что в отелях действительно "все включено". В том числе пользование хаммамом и сауной. За деньги — только массаж и спа-процедуры. Даже в бюджетных отелях категории четыре звезды», — отметила она.

Кроме того, Коновалова призналась, что во время отдыха в Египте была недовольна отсутствием сушилок для белья на балконах номеров и порошковым соком в ресторанах и барах на территории гостиниц.

«И все же я люблю отдых в Египте на "все включено". Тут прекрасное море, вкусная еда, чудесные пляжи. Все эти минусы ни в коем случае не перекрывают плюсы», — резюмировала она.