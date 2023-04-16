Туристка разочаровалась баней за 16 тысяч рублей в Суздали

Российская туристка приехала с компанией в Суздаль и разочаровалась арендованной на три часа баней за 16 тысяч рублей. Своим мнением об отдыхе девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что уже была в российском городе проездом, однако в этот раз решила посвятить ему сразу несколько дней. Она рассказала, что заселилась с группой туристов в отель «Горячие ключи», где сразу заплатила за бани. В стоимость также входили веник и парильщик, к приходу которого баня уже остыла, пожаловалась туристка.

«Какой смысл париться, когда через час баня остыла до 60 градусов? Купель грязная, вода мутная. Понимаю, что весна и всякое может быть — сырость, вода — но вы не первый год работаете», — заключила читательница портала.

По словам отдыхающей, пока ее компания находилась в парной, в арендованный ими банный домик заходили посторонние: за водой или травами.

Она также раскритиковала работу сотрудников отеля, отметив, что оформление номера заняло около часа, а вещи до нужного корпуса пришлось нести самостоятельно.