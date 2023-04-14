Россиянка объяснила причину падения интереса египтян к славянкам

Жители Египта мужского пола перестали восхищаться красотой представительниц славянского этноса. Об этом пишет «ТурПром» со ссылкой на слова российской путешественницы-блогера.Девушка рассказала, что египетские мужчины просто привыкли к постоянному присутствию женщин из России. По ее словам, теперь отношение стало более адекватным.