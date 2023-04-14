Россиянка объяснила причину падения интереса египтян к славянкам

Жители Египта мужского пола перестали восхищаться красотой представительниц славянского этноса. Об этом пишет «ТурПром» со ссылкой на слова российской путешественницы-блогера.Девушка рассказала, что египетские мужчины просто привыкли к постоянному присутствию женщин из России. По ее словам, теперь отношение стало более адекватным.
«Меня радует, что египтяне больше не пялятся на славянок как на диковинных обезьянок. Они вообще стали более спокойными и вежливыми: перестали хватать туристов за руки и быть чрезмерно навязчивыми», — поделилась своими наблюдениями блогер.
Волны эмиграции европейских и славянских женщин пошли на пользу Египту. Теперь, как считает путешественница из России, в пределах туристических зон можно гулять в платьях, не опасаясь излишнего внимания к себе со стороны местной публики.