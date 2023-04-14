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43 минуты назад

Российская туристка объяснила причину падения интереса египетских мужчин к славянкам

Слово и Дело

Жители Египта мужского пола перестали восхищаться красотой представительниц славянского этноса. Об этом пишет «ТурПром» со ссылкой на слова российской путешественницы-блогера.Девушка рассказала, что египетские мужчины просто привыкли к постоянному присутствию женщин из России. По ее словам, теперь отношение стало более адекватным.

Россиянка объяснила причину падения интереса египтян к славянкам
Фото: Слов и делоСлов и дело

«Меня радует, что египтяне больше не пялятся на славянок как на диковинных обезьянок. Они вообще стали более спокойными и вежливыми: перестали хватать туристов за руки и быть чрезмерно навязчивыми», — поделилась своими наблюдениями блогер.

Волны эмиграции европейских и славянских женщин пошли на пользу Египту. Теперь, как считает путешественница из России, в пределах туристических зон можно гулять в платьях, не опасаясь излишнего внимания к себе со стороны местной публики.

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