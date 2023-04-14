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1 час назад

Россиянка отдохнула в Турции за 25 тысяч рублей и развеяла миф о дешевых отелях

Lenta.ruиещё 2

Российская туристка отдохнула в турецком Кемере за 25 тысяч рублей на человека и развеяла миф о дешевых гостиницах. Своим мнением девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что остановилась в трехзвездочном отеле Anita Kemer Noch на завтраках за 50 тысяч на двоих. Отдых в стране россиянка назвала отличным.

«Хочу выразить благодарность отелю за то, что мы все еще имеем возможность отдохнуть бюджетно в нормальных условиях в Турции в такое непростое для туризма время», — заявила она.

Читательница портала отметила, что в гостинице свежий ремонт. Архитектура и стиль отеля устаревшие, однако в целом все выглядит очень прилично и чисто.

«Еда на тройку, — добавила она. — На завтрак чай, колбасы, сыры, яйца, овощи и сладкая выпечка. Можно самому сделать себе вафли (тесто и аппарат есть), соки пакетированные, кофе нет».

Россиянка сообщила, что ближайший пляж расположен примерно в пяти минутах от отеля. Шезлонги и зонты там платные. При этом полотенца отдыхающие могут бесплатно получить в отеле.

По словам путешественницы, персонал гостиницы работает нормально.

«В лепешку, конечно, не расшибаются, но работу свою выполняют, — пояснила она. — Уборка только по требованию. Убираются неплохо, чаевых не просят, не навязываются».

Ранее в апреле россиянин побывал в санатории «Кубань» в Анапе и описал отдых фразой «самая большая ошибка». Мужчина назвал номера в отеле бомжатником. Турист рассказал, что обои в комнате оборваны кусками, вся мебель сломана, а у кроватей сгнившие ножки.

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