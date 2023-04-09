Туристов из Германии в России возмутили четыре вещи

Немцев поразил запрет на распитие спиртного в общественных местах, шум на улице и громкая музыка, давка в общественном транспорте и поведение в очередях.

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Туристов из Германии в России возмутили некоторые вещи. Об этом в своём Дзен-канале написала россиянка, у которой гостили немцы.

Гостей из ФРГ удивило, что в России нельзя употреблять спиртное в общественных местах. У них пиво разрешается покупать с 16 лет, нельзя употреблять его в общественном транспорте и на некоторых вокзалах. Немку очень удивило, что россиянка отказалась выпить пиво на набережной.

Та объяснила ей, что такой закон ввели, чтобы люди соблюдали общественный порядок, не напивались на улицах, в парках. Это тоже удивило немку, так как в их стране такое невозможно, чтобы люди настолько сильно напились.

Путешественников также удивило, что в России нельзя купить алкоголь после девяти вечера и в праздник. Россиянка в ответ на это сказала гостям, что в их стране многие магазины в это время уже закрыты.

Туристов также возмутил постоянный шум и музыка под окнами дома россиянки. Они удивились этому. Россиянка пояснила им, что в стране нет закона, который бы запрещал громко слушать музыку и шуметь в течение дня. В ФРГ более строгие законы в этом плане. Там жители платят штрафы, если нарушают тишину.

Гостям из Германии также не понравилось поведение россиян в очереди. Их возмутило, что многие пытались пролезть вне очереди, тем самым проявляя неуважение к другим. В этом плане немцы более дисциплинированны.