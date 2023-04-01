Сказочное Бали: путешествие эпикурейца

Поздним вечером самолет приземляется в аэропорту Денпасар. 15 часов перелета в южное полушарие со стыковкой в Катаре, быстрые таможенные формальности и вот уже я вдыхаю жаркий и влажный воздух Бали.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

На въезде в отель я замечаю надпись Welcome to Paradise! И с этим приветствием невозможно не согласиться. Бали — это сказочное место, куда можно отправиться на пару недель или поселиться насовсем.

Видео дня

Издатель Antenna Daily Станислав Смирнов отправился на остров Бали вместе с Meteors Travel и собрал коллекцию ярких впечатлений, локаций и достопримечательностей.

Где жить

Laguna Resort & Spa Luxury Collection

Свою поездку на Бали я решил начать с пляжа и пляжного отдыха в отеле Laguna Resort & Spa Luxury Collection, который расположился в закрытом туристическом районе Nusa Dua. На острове ярко выражены приливы и отливы, поэтому отель нужно выбирать исходя из этого фактора. В Laguna они не сильно заметны, поэтому море есть всегда.

На острове ярко выражены приливы и отливы, поэтому отель нужно выбирать исходя из этого фактора

Недавно в отеле закончили реновацию номеров. В них есть одновременно и балийский колорит и полностью современное оснащение техникой и оборудованием. Мой двухкомнатный executive suite украшен картинами современных местных художников, мебелью в колониальном стиле и оснащен мощным кондиционером, позволяющим выставлять свою температуру для каждого помещения, что в данном климате очень важно.

Одной из особенностей номера является большая гардеробная, куда легко поместятся все ващи футболки и шорты. Из нее можно попасть сразу в большую ванную комнату с душевой, собственно ванной и двумя раковинами.

Отдельного внимания заслуживает спальня с кроватью king size, полным блэкаутом, рабочим столом и мультизональным освещением.

Из гостиной и спальни есть выход на свой балкон — тут, конечно, сейчас жарковато, но в дождь может быть очень даже комфортно и уютно.

The St. Regis Bali Resort

Как только оказываешься за воротами из свисающих лиан на территории отеля The St. Regis Bali Resort сразу хочется замедлиться — тут особая сказочная атмосфера тихого и роскошного курорта, утопающего в тропических джунглях. На территории в 9 гектар расположилось свыше 120 люксов и вилл площадью от 92 м2 — лучшие с собственным бассейном, выходом к океану или лагуне, пересекающей территорию отеля. Гостей также ожидают рестораны, бары, СПА и эксклюзивный сервис дворецкого.

Определенно — лучший отель в районе Нуса Дуа для тех, кто хочет убежать от суеты к лазурному океану и нетронутому пляжу.

За архитектуру и дизайн курорта отвечала сингапурская дизайн студия Bensley, использовавшая принципы балинезийской культуры и вдохновлявшаяся творчеством известного скульптора и архитектора Исаму Ногути. Саму концепцию на Бали называют Nyegara Gunung — что можно перевести как священное путешествие с гор к морю.

Путешествие невозможно без эпикурейства и гастрономического опыта. За ним на курорте стоит отправиться в паназиатский ресторан высокой кухни Kayuputi, что рядом с кромкой пляжа и роскошным видом на океан. В переводе с индонезийского Kayuputi означает «белое дерево», что нашло свое отражение в воздушном белом интерьере.

Начните… с коктейля Bloody Mary, который был изобретен в отеле The St. Regis New York в 1934 году. На Бали в меню представлено три версии: фирменный балийский Baly Mary с растением хикама, острый умамный сингапурский с имбирем и лемонграсом, а также легкий вариант с Бора-Бора на клубничном или арбузном соке.

Ну, а для обеда рекомендую взять дегустационное меню, где шеф-повар собрал местные специалитеты в авторской подаче: разнообразные свейжайшие морепродукты, местную рыбу, говядину вагю и фирменные десерты от шоколатье отеля.

The Royal Pita Maha

На Бали стоит менять локации, чтобы познакомиться с разными регионами. Отправляемся в глубь острова в Убуд, где расположен роскошный отель The Royal Pita Maha.

Убуд — безмятежный район внутри острова Бали. Вокруг живописные зелёные джунгли со своим миром растений, насекомых и животных. Здесь не хочется никуда спешить, да и в целом покидать виллу. Вдох-выдох шавасана! Самая сложная асана в йоге, когда нужно не просто расслабиться, а полностью очистить своё сознание и почувствовать момент. Кажется, здесь у меня получилось!

Royal в названии упоминается вовсе не случайно — курорт принадлежит королевской семье Убуда, некогда правившей этим районом Бали.

Вокруг влажные тропические джунгли, рисовые поля и извилистая река Аюнг к которой каскадом спускаются виллы.

Полное спокойствие, уединение и отключение от суеты

В отеле аккуратно относятся к историческому и культурному наследию Бали, поэтому каждая вилла выполнена в традиционном стиле: через резные ворота вы попадаете во внутренний дворик из которого заходите в виллу площадью от 360 м2. Через огромные панорамные окна открывается вид на утопающие в растительности горы и свою террасу с собственным бассейном и шезлонгами.

Сама вилла состоит из гостиной, ванной комнаты с джакузи и спальни с большой кроватью и балдахином — на ночь его надо плотно закрывать, всё же тропики.

Полное спокойствие, уединение и отключение от суеты! Хотя бы на пару дней.

The Apurva Kempinski Bali

В моём списке любимых отелей мира верхнюю строчку теперь занимает балийский The Apurva Kempinski Bali. Моё мнение подтверждается и многочисленными наградами, присуждёнными отелю.

О масштабе курорта на почти пять сотен люксов, сьютов и вилл можно судить по грандиозному лобби с высочайшими потолками, скорее напоминающий величественный древний храм, украшенный балийскими артефактами, предметами современного искусства, террасами и даже фонтанами.

Вся концепция отеля строится на идее лестницы с гор к морю. С 15 этажа лобби мы постепенно спускаемся на 1 уровень, где располагается искуственная лагуна, бассейны, рестораны и собственный океанский пляж.

Из моего люкса открывался вид на океан, а сам номер располагал к отдыху и дзену: полный блэкаут, комфортная температура, видовая ванная и комфортная кровать king-size.

В этом пятизвездочном отеле Kempinski соединили индонезийские традиции, современную культуру и высочайшие традиции гостеприимства. Скучать вам тут не придется. Гостей ждут великолепные бары и рестораны во главе с уникальным подводным рестораном Koral, роскошное СПА, бутик с интересной подборкой сувениров и предметов народных промыслов, и даже комфортный departure lounge, чтобы подготовиться к позднему отъезду.

Что попробовать на Бали?!

Jajan pasar

У каждой страны есть свои традиционные закуски. В Индонезии — это jajan pasar, что можно перевести как ‘закуски с рынка’, поскольку эти деликатесы можно найти на местных рынках. Отличный вариант к вечернему чаю или вину.

Именно такими jajan pasar, а еще корзиной с экзотическими фруктами вроде salak (он же змеиный фрукт), pisang mas (такие маленькие бананы) и танжеринов меня встретили вечером в балийском отеле The Laguna Resort & Spa, входящем в The Luxury Collection.

Pepes Ikan

Конечно же традиционное блюдо из рыбы pepes ikan. Кусочки рыбы натирают перцем и специями, заворачивают в лист бананового дерева и так запекают на углях. Подают горячей, с рисом на пару, соусом и овощами.

Ресторан Koral

Один из лучших гастрономических опытов на Бали — дегустационное меню в ресторане Koral, что в отеле The Apurva Kempinski на Бали.

Это ужин с эффектом ВАУ! Ресторан, находится внутри огромного аквариума: вокруг разноцветный мир коралловых рифов, проплывают скаты и… водолазы. Красиво, аж дух захватывает!

Но, главное здесь — это еда от итальянского шефа Андреа Астоне с богатым опытом работы в мишленовских ресторанах по всему миру.

В своем сигнатюрном сете Андреа собрал коллекцию блюд (в том числе из местных ингредиентов) и прекрасное винное сопровождение из вин от Австралии до Германии. Соединение традиций Нового и Старого Света, сбалансированные аутентичные вкусы и неожиданные сочетания. Восторг от первой ложки чёрной икры до последнего глотка Tattinger.

Соль